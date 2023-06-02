小六女童網約遇上渣男 遭逼拍下裸照

小怡上網與陳男結識進而發生性關係，卻遭逼拍裸照。另有2名少女受害。示意圖，與本案無關（歐新社）

2023/06/02 19:03

〔記者吳政峰／台北報導〕宜蘭一名就讀國小6年級女童小怡（化名），2020年間上網認識一名陳姓男子，相談甚歡外約見面，進而發生性關係，事後陳男要求她自拍裸照供觀賞，並恐嚇「讓同學看妳那兩片大鮑魚」逼其就範，檢方調查後另見2名女性受害，依與未滿14歲女子性交等罪起訴，一審宜蘭地院判陳6年10月刑，二審高等法院日前維持。

判決指出，2020年間，陳男透過臉書搭訕結識年僅12歲的小怡，雙方約到外面聊天，並在宮廟旁邊打野砲；過沒幾天，兩人又約到同處嘿咻。

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2個月後，陳男不滿小怡越來越冷淡，傳訊「先給我看照片」、「當然是沒有穿衣服啊」、 「慣性說謊，我就讓妳把柄公開」、「看妳要讓同學看妳那兩片大鮑魚還怎樣」等語，恫嚇小怡自拍露奶、下體的照片給他觀賞，小怡心生恐懼而就範。

檢警還發現，2021年間，陳男用相同手法在臉書上搭訕，結識少女小詩（化名），引誘她自拍胸部的裸照供觀賞。小詩母親發現後，以小詩名義傳訊「下禮拜要段考…在這之前我沒辦法上網了」，陳男不知對方是媽媽，還回訊嗆「還有照片先給我看」、「再裝死沒關係，讓你照片感恩大家看」、「傳給妳同學看了，說很喜歡很好看」，反成證據。

另名少女小夢（化名）2020年間，也被陳男依相同手法騙拍裸照，而後小夢察覺有異，拒絕再傳，陳男竟嗆「我在妳昨天出去玩打卡的底下留言，放上妳的裸照跟影片」、 「裝死沒關係，我就放」、「放了，自己去跟妳媽解釋」，並傳送小夢露奶照，脅迫她再拍攝裸露猥褻影片，但小夢不從。

一審宜蘭地院表示，陳男明知3名被害者均未成年，對於性與身體的自主能力及判斷能力均尚未成熟，思慮亦未周詳，竟為滿足個人私欲，引誘拍攝裸照，進而以威脅散布裸照為手段，讓少女心生畏懼，要求她們繼續拍攝，甚至還跟小怡發生性關係。

宜蘭地院指出，陳男所為造成3名少女心理恐懼，治觀念淡薄，惟審酌陳男犯後坦認犯行、已與其中兩人達成和解、患有「非特定的性偏好症」等因素，判刑6年10月。

全案上訴二審，高等法院認一審判決無誤，認事用法沒問題，量刑亦妥適，日前駁回其訴，可上訴。

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