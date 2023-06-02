桃市昨啟動「靜桃計畫」加強取締改裝噪音車 首日通報506件

桃園市政府啟動「靜桃計畫」，警方加強巡邏攔檢疑似改裝噪音車輛。（警方提供）

2023/06/02 11:33

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市政府昨天啟動「靜桃計畫」跨局處聯合大執法，針對改裝噪音車輛加強取締，警察局統計，首日共蒐證通報506件改裝噪音車，其中深夜10點到隔天清晨6點共通報243件，約佔總件數的48%，凸顯市府防制改裝噪音車深夜擾民的決心。

市府警察局、環保局、經濟發展局昨天晚間8點到11點，配合交通部公路總局新竹區監理所桃園監理站與中壢監理站，在桃園區力行路、中壢區元化路執行聯合稽查，共攔查疑似改裝噪音車輛89輛，其中48輛因違反噪音管制規定，當場開罰、共裁罰11萬2500元。

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桃園市副市長蘇俊賓昨天晚間也前往桃園區力行路，慰問執行聯合稽查的人員辛勞，他提醒，1輛改裝噪音車呼嘯而過，影響的是數以千計的社區民眾安寧，市府須全力以赴加以防制，讓民眾能有安寧的生活環境。

除桃園、中壢兩處聯合稽查外，各警分局也加強巡邏攔檢，讓首日通報改裝噪音車輛達到506件，市警局交通警察大隊長林鼎泰說，靜桃計畫將聯合稽查的頻率，由原來的每週3次，增加到每天執行，呼籲駕駛人別心存僥倖，若因個人改車行為而影響民眾的安寧，就有可能挨罰。

桃園市副市長蘇俊賓（中蹲者）視察「靜桃計畫」跨局處聯合大執法狀況。（警方提供）

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