深夜改裝車噪音惱人 新北環局承諾加強人力稽查、增設科技執法

圖為環保局聯合警察局執行噪音車攔查取締。（翻攝自新北市環保局官網）

2023/05/29 16:42

〔記者黃子暘／新北報導〕噪音問題惱人，是新北市1999市民熱線大宗陳情類型之一，新北市議員戴瑋姍、卓冠廷關心噪音問題與科技執法成效，市府環保局長程大維表示，科技執法有其成效，不過搭配人力取締效果更佳，環保局與警察局擴大辦理夜間執法取締，並承諾針對民眾陳情熱區做加強稽查、增設科技執法設備。

戴瑋姍表示，板橋區江翠北測環河西路深夜常有車輛呼嘯而過，改裝車噪音尤其嚴重，住戶關隔音窗仍深受其擾，環保局表示與警察局合作擴大夜間攔查取締，她要求環保局說明科技取締數字與人力夜間執法場次數，並爭取增加人力取締次數。

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卓冠廷指出，今年1至4月間，1999陳情案以環保局業務範圍案件最多，其中又以噪音為大宗；三峽、鶯歌重劃區多，道路重劃拓寬，原本應該改善民眾生活，未料許多改裝車在此狂拉轉速擾民，雖然環保局有努力取締，但噪音問題仍擾民，希望承諾針對鳳鳴重劃區、北大特區等地持續增設科技執法設備。

程大維說，環保署自2021年起推動實施「聲音照相-科技執法」，市府自當年設置，今年科技執法設置處將會成長到170處，佔全國6成，設置至今全市總共告發7900件違規，針對板橋則有19處地區設置，至今告發1369件。

程表示，科技執法有其成效，但搭配人力執法效果更好，環保局、警察局合作，平均一個月約執行15場次以上的夜間人力攔查執法。針對戴瑋姍要求，他承諾將與警察局加強合作，針對民眾陳情熱區強化人力取締，至於卓冠廷建議，程大維表示科技執法是市府該做的工作，後續將努力增設。

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