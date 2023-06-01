跑給警察追！酒駕未戴安全帽棄車逃逸 被逮酒測又搞怪挨罰

許姓男子男酒駕未戴安全帽又拒檢跑給警追，棄車逃逸被警逮又拒酒測開罰。（民眾提供）

2023/06/01 22:58

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄32歲許姓男子騎乘機車未戴安全帽，員警發現後要求停車受檢，但騎士竟拒檢逃逸，員警立即鳴警報器示警並在後方尾隨，後續在巷弄中發現騎士丟棄在巷底的機車，研判人可能就在附近，員警下車徒步找尋，果然在停車場內發現騎士身影，男子坦承喝了酒，警方一併舉發開罰。

鼓山分局今指出，旗津分駐所警員劉育賢、蔡宜哲昨凌晨巡經旗津區中洲三路時，發現一名機車騎士機車未戴安全帽，一見到員警便迴轉離開，警方上前攔停，騎士卻加速逃逸，員警尾隨到巷弄時，發現遭騎士丟棄的機車，研判人應該就在附近，立即通報線上警組支援，果然在一旁停車場找到拒檢逃逸的許姓男子。

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警方施以酒測過程許男消極不配合，最終員警在男子多次吹測失敗後，決定以拒絕酒測製單舉發並吊扣車輛，還有不服稽查取締一併舉發。

許男（32歲）坦承在家裡喝了些酒，騎機車外出買菸，沒想到會遇見警察才會騎車逃逸，當員警拿出酒測器施測時，男子不是假裝吹氣，就是用舌頭抵住吹嘴，甚至還倒抽氣，員警多次引導吹測方式仍無法完成測試，最後只能以拒絕酒測告發。

警方除開罰18萬、扣車外，並依道路交通管理處罰條例第60條「不聽制止或拒絕停車接受稽查而逃逸者」，另處900至1800元，兩者一同告發，讓男子嚷著要配合都來不及了。

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