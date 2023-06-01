網路霸凌誹謗除罪化？ 憲法法庭6/9公布答案

憲法法庭6月9日宣布誹謗罪是否違憲。（資料照）

2023/06/01 20:36

〔記者吳政峰／台北報導〕刑法第310條、311條關於誹謗罪的規定，大法官雖曾於23年前做成合憲解釋，但因時代與觀念變遷，本屆大法官決定再次拿出來解釋，並於1日公告定於6月9日宣判。惟近來因科技演進迅速，網路霸凌帶來的危害與假訊息帶來的危機更甚以往，再加上多名學者認為應嚴格限縮成罪要件，故一般認為憲法法庭宣告「部分違憲」的機率較高。

憲法法庭書記廳1日公告，憲法法庭審理110年度憲二字第247號聲請人朱長生等聲請案（誹謗除罪化），定於112年6月9日下午2時30分於憲法法庭（司法大廈4樓）宣示判決，屆時將同步進行線上直播。

請繼續往下閱讀...

法界分析，刑法第310條「對於所誹謗之事，能證明其為真實者，不罰。但涉於私德而與公共利益無關者，不在此限。」其中關於民眾談論他人「真實私德」也要處罰的規定，已嚴重侵犯言論自由，這部分確實應宣告違憲。

憲法法庭3月14日為此召開言詞辯論，台北大學法律系教授徐育安認為，從誹謗罪的結構設計觀之，處罰涉及公共利益的「非真實言論」，能保護民主健全，搭配「善意發表言論」的不罰規定，有其正當性。但僅涉及私德（如個人行事風格、家庭生活等）的言論內容，若為真實，已有其他刑法規範加以處罰；若非真實，亦得循民事損害賠償途徑處理。

徐育安表示，落實釋字第509號解釋意旨於刑法學理上的調整方法，是將規定中的「真實性」條款理解為「阻卻違法事由」，結合刑法第311條「善意發表言論」規定，當行為人對前提事實認定錯誤時，得主張容許構成要件錯誤，阻卻故意犯的成立，以符釋字第509號解釋緩和誹謗罪對於言論自由的限制。

中研院法律所研究員許家馨認為，509號解釋作成合憲性解釋後迄今已逾20年，從實證研究來看，實務對於「相當理由確信其為真實」的見解確不一致，第509號解釋有補充的必要。

許家馨指出，考量當代網路傳媒發展極為迅速，虛假訊息對民主威脅甚大，誹謗罪的適用方式，參考外國立法例後，應限於「真正惡意」的情形，即具明知所言不實的直接故意，或無視真假高度輕率地未必故意時，才能加以處罰。

國家人權委員會代表高涌誠委員強調，實務適用對於誹謗是否成罪的見解並不一致，第509號解釋有補充必要。參考國際公約意見，應僅在「最嚴重」案件中以刑法處罰誹謗言論；又審酌網路匿名誹謗，被害人難以自行調查加害人真實身分，民事實務已不容許強制道歉且賠償金額不高等因素，宜在有適當配套措施，確保對個人名譽有效保護後，才能除罪化。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法