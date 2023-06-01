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    首頁　>　社會

    基隆科技執法取締成效佳 增設2路口抓未禮讓行人

    基隆去年底在愛一仁一路口設科技執法，路口車禍肇事率降低三成。（記者盧賢秀攝）

    基隆去年底在愛一仁一路口設科技執法，路口車禍肇事率降低三成。（記者盧賢秀攝）

    2023/06/01 18:11

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市去年11月在仁二路、愛一路口設置科技執法，取締成效良好，路口發生車禍比例下降3成。市府獲得交通部補助，將在愛三路與仁一路、仁二路路口，設置新的「未禮讓行人」科技執法，最快將於6月底發包、9月完成。

    基隆市警察局交通隊表示，基隆市內已有多處科技執法設備，包括了東岸高架橋、仁五路公車停靠區違停，去年在仁二路、愛一路及中正、義一路口設置科技執法，並在台62線快速道路及台62甲快速道路設置區間測速。

    據交通隊指出，基隆市內採科技執法的路口，發生車禍的比例都下降了3成以上，顯見科技執法的確能夠抑制違規行為，減少交通事故。

    今年加強「行人友善」執法，從今年1月20日到4月30日，共取締了3709件汽機車不停讓行人，但路口行人交通事故也較去年同期減少了20.22%。

    目前多數車輛在路口都會禮讓行人，而取締件數也大幅下降，市府預計在今年第三季調整策略，針對行人應盡的義務進行宣導，行人不守法規也會受罰。

    警察局長張樹德今天在市議會答詢時表示，市府已向交通部爭取了300萬補助，將在市區愛三仁一路口及愛三仁二路口，設置未禮讓行人科技執法設施，依交通部的要求，將在今年6月底前發包，、9月底前完成。

    基隆愛三與仁一路口將設未禮讓行人科技執法。（記者盧賢秀攝）

    基隆愛三與仁一路口將設未禮讓行人科技執法。（記者盧賢秀攝）

    基隆愛三仁一路口將設未禮讓行人科技執法。（記者盧賢秀攝）

    基隆愛三仁一路口將設未禮讓行人科技執法。（記者盧賢秀攝）

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