為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    延續么弟義消大愛！ 楊家4兄長以弟之名捐贈276萬救災指揮車

    彰化縣長王惠美頒發感謝狀，感謝楊家4兄長以弟之名捐贈276萬救災指揮車。（記者劉曉欣攝）

    彰化縣長王惠美頒發感謝狀，感謝楊家4兄長以弟之名捐贈276萬救災指揮車。（記者劉曉欣攝）

    2023/05/29 14:00

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣第一部救災指揮車來自消防大愛！楊忠禮、楊忠民、楊忠信與楊忠勳4位兄長，不捨么弟楊忠宸過世，聯手以么弟之名捐出造價276萬救災指揮車，追憶最熱愛義消工作的亡弟！

    楊忠勳表示，忠宸是5兄弟當中，年紀最小的，小弟去世後，大家都心情都很不好，一直想著能幫弟弟做點事情，最後想到以弟弟之名捐出救災指揮車。因為他們知道彰化縣還沒有救災指揮車，這輛車就好像是救災行動指揮車，只要那裡有救災，指揮車就到那裡，讓「忠宸號」可以前進救災最前線，為救災貢獻心力。

    縣長王惠美表示，感謝楊家兄弟檔傳承消防大愛，楊家5兄弟就有4人先後投入義消工作，楊家么弟楊忠宸因為鹿港慶端陽划龍舟比賽需要義消人手，在親友推薦下加入。從此，無論是協助龍舟，或是一聽到救災救火需要幫忙，都義不容辭前往協助。

    消防局長施順仁表示，以往沒有救災指揮車的話，指揮人員到場還要搭帳蓬，如今有了這部救災指揮車，車內有無線電中繼台、發電機、筆電，還有最新的影像傳輸設備，可提供火勢延燒方向、受困者位置資訊給指揮官做為戰術上的運用，也可透過影像即時畫面顯示受困者或溺者位置，在區域搜索、擬定搜救計畫方面有很大的貢獻。另車體上方也配有側邊帳棚，摺疊桌椅、液晶電視，讓救災指揮工作可以發揮最即時的效果。

    延續么弟楊忠宸對消防的大愛！楊家4兄長以弟之名捐贈276萬救災指揮車。（記者劉曉欣攝）

    延續么弟楊忠宸對消防的大愛！楊家4兄長以弟之名捐贈276萬救災指揮車。（記者劉曉欣攝）

    延續么弟楊忠宸對消防的大愛！楊家4兄長以弟之名捐贈276萬救災指揮車。（記者劉曉欣攝）

    延續么弟楊忠宸對消防的大愛！楊家4兄長以弟之名捐贈276萬救災指揮車。（記者劉曉欣攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    私用救災指揮車266次 雲林縣前消防局長休職2年
    2021/04/23 16:37

    私用救災指揮車266次 雲林縣前消防局長休職2年
    台北市府編1500多萬添購救災指揮車 挨轟「柯文哲舞台車」
    2021/01/11 22:05

    台北市府編1500多萬添購救災指揮車 挨轟「柯文哲舞台車」

    急需捐款！偏鄉孩子出國爭光經費告急
    關山消防大隊獲贈救災指揮車 有利南橫高山救援
    2020/12/05 13:19

    關山消防大隊獲贈救災指揮車 有利南橫高山救援
    苗縣長4年換4輛公務車還移用救災指揮車 議員質疑浪費又掩飾
    2019/05/20 14:19

    苗縣長4年換4輛公務車還移用救災指揮車 議員質疑浪費又掩飾

    3基金打造聚富組合
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播