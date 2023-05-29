延續么弟義消大愛！ 楊家4兄長以弟之名捐贈276萬救災指揮車

彰化縣長王惠美頒發感謝狀，感謝楊家4兄長以弟之名捐贈276萬救災指揮車。（記者劉曉欣攝）

2023/05/29 14:00

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣第一部救災指揮車來自消防大愛！楊忠禮、楊忠民、楊忠信與楊忠勳4位兄長，不捨么弟楊忠宸過世，聯手以么弟之名捐出造價276萬救災指揮車，追憶最熱愛義消工作的亡弟！

楊忠勳表示，忠宸是5兄弟當中，年紀最小的，小弟去世後，大家都心情都很不好，一直想著能幫弟弟做點事情，最後想到以弟弟之名捐出救災指揮車。因為他們知道彰化縣還沒有救災指揮車，這輛車就好像是救災行動指揮車，只要那裡有救災，指揮車就到那裡，讓「忠宸號」可以前進救災最前線，為救災貢獻心力。

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縣長王惠美表示，感謝楊家兄弟檔傳承消防大愛，楊家5兄弟就有4人先後投入義消工作，楊家么弟楊忠宸因為鹿港慶端陽划龍舟比賽需要義消人手，在親友推薦下加入。從此，無論是協助龍舟，或是一聽到救災救火需要幫忙，都義不容辭前往協助。

消防局長施順仁表示，以往沒有救災指揮車的話，指揮人員到場還要搭帳蓬，如今有了這部救災指揮車，車內有無線電中繼台、發電機、筆電，還有最新的影像傳輸設備，可提供火勢延燒方向、受困者位置資訊給指揮官做為戰術上的運用，也可透過影像即時畫面顯示受困者或溺者位置，在區域搜索、擬定搜救計畫方面有很大的貢獻。另車體上方也配有側邊帳棚，摺疊桌椅、液晶電視，讓救災指揮工作可以發揮最即時的效果。

延續么弟楊忠宸對消防的大愛！楊家4兄長以弟之名捐贈276萬救災指揮車。（記者劉曉欣攝）

延續么弟楊忠宸對消防的大愛！楊家4兄長以弟之名捐贈276萬救災指揮車。（記者劉曉欣攝）

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