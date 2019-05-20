苗縣長4年換4輛公務車還移用救災指揮車 議員質疑浪費又掩飾

2019-05-20 14:19

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗財政困窘，民進黨苗栗縣議員陳光軒今天總質詢抨擊苗栗縣長上任4年換了4輛公務車，還將消防局的救災指揮車做為座車，苗縣消防局今年1月再購置與前一輛同款式的救災指揮車，且車牌的後4碼數字都與前一輛相同，以目前的財政狀況，根本是浪費，社會觀感更不佳。消防局長徐新淵回應一切基於安全考量。

陳光軒抨擊，徐耀昌縣長甫上任時，形容苗栗縣政曾說過「乞丐不必穿西裝」，才讓外界驚覺苗栗財政嚴重，但徐耀昌上任縣長至今，4年換了4輛公務車，甚至將消防局之救災指揮車改裝後做為代步車輛。

陳光軒：新購同款 車牌4碼與前輛相同

陳光軒指出，根據今年的決標公告，苗縣府消防局於1月份又購置與前一輛座車同款式之救災指揮車，車牌的阿拉伯數字4碼都與前一輛相同，很顯然有特別利用管道作修飾想掩人耳目，且這輛車的購買金額高達296萬元，比其他縣市指揮車都還高。

陳光軒批評，苗栗的財政狀況仍未脫離加護病房，各單位對預算還在水深火熱及傷腦筋，縣消防局卻再添購新的救災指揮車做為縣長座車，根本是浪費，且不顧社會觀感，令人匪夷所思。

消防局長：安全考量 採購合法

縣長徐耀昌對此並未回應，而由業務單位消防局長徐新淵回答。徐新淵指出依災害防救法明定縣長為縣災害防救指揮官，負責平時減災、整備，災時應變及災後復原的工作，按消防法規定配賦救災指揮車供執行任務。

徐新淵指出，救災指揮車若行車超過10萬公里，會加強維護保養，若超過15萬公里就要汰換，考量前輛救災指揮車，縣長使用已逾3年，行駛近20萬公里，多次在高速公路上拋錨，近期變速箱也故障送修，苗栗縣幅員廣大，縣長公務行程上山下海，基於安全考量，將原車調回苗縣府消防局使用，替換座車；他強調，這次採購新的救災指揮車是依政府採購法公開招標，一切合法。

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