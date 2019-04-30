財政好轉？苗縣府一口氣買8輛公務車引質疑

2019-04-30 17:10

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣政府財政吃緊，至去年底仍負債634億元。但最近苗縣府一口氣購置8輛全新公務車，引發外界質疑財政好轉？苗縣府行政處庶務科指出，汰換的公務車使用年限超過15年，已不堪使用，這次汰換全依中央規定辦理。

苗縣府行政處這次購置8輛全新的裕隆廠牌1800CC公務車，日前在縣府第一辦公大樓驗車時一字排開，引發外界質疑，苗縣府財政已好轉？

苗縣府主計處指出，至去年底仍負債634億元，惟從2015年以來，已累積償債42億元。

行政處庶務科人員表示，中央規定公務車必須使用滿15年、里程數滿25萬公里、或者使用10年、里程數滿12萬5千公里等三項標準，才能編列預算購車。

庶務科人員說，汰換的8輛公務車約在15年前購置，其中有3輛已在前年報廢，因苗縣府財政吃緊，剛好苗縣警局汰換公務車，因而有3輛堪用公務車，以財產移轉方代，轉做為縣府公務車，這3輛公務車也已使用11、12年。

庶務科人員指出，這次汰換的8輛車全符合中央公務車汰換標準，且經縣長及財政、主計處核定，於今年編列508萬預算購置新公務車，並向台灣銀行委辦的共同供應契約採購，每輛以59萬元低於市價得標，將撥給8個局處公務使用。

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