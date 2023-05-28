帶腹痛國中女兒就醫驚知已有性經驗 父暴怒提告20歲藝術家

台中地院。（資料照）

2023/05/28 16:38

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名國中女生去年經由交友軟體認識一名年輕藝術家，雙方成為男女朋友後發生性關係，某日女生因腹痛父親帶同就醫，這才驚知女兒不但有男友且已有性經驗，父親因而暴怒提告，案件審理期間因藝術家賠償20萬元達成和解，一審法官審酌後判刑5月，緩刑2年。

判決指出，該名20歲的年輕藝術家曾辦過畫展，去年5月間透過交友軟體認識就讀國中的少女，雙方相談甚歡進而成為男女朋友，並在同年5到6月間，陸續在少女房間內發生3次性關係，而少女父親一直被蒙在鼓裡，某日少女突然腹痛，父親帶往醫院就醫時，才被院方發現少女已有過性行為。

請繼續往下閱讀...

少女父親驚知女兒不但有男友且已有性經驗，怒不可遏報案提告，警方循線查出是該名年輕藝術家所為，經通知到案他承認與女友發生性行為，但辯稱是在兩情相悅下自然發生；案經台中地院審理期間，男子已與家屬達成和解，並賠償20萬元，也獲得少女及其家屬原諒。

法官審酌，男子與父親、祖父母同住，曾捐款給公益團體也沒有前科，依對未成年性交罪判刑5月，緩刑2年，緩刑期間付保護管束，並須接受3場法治教育。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法