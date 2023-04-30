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    1人飾2角誆少女拍猥褻影片「舒緩情緒」 渣男判3年8月

    宜縣黃姓男子1人飾2角誆少女拍猥褻影片「舒緩情緒」，宜蘭地院審結判3年8月徒刑。（記者江志雄攝）

    宜縣黃姓男子1人飾2角誆少女拍猥褻影片「舒緩情緒」，宜蘭地院審結判3年8月徒刑。（記者江志雄攝）

    2023/04/30 16:59

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣黃姓男子透過通訊軟體Messenger與17歲少女小美（化名）聊天，用「一人飾兩角」手法，以想輕生為幌子，誆騙小美拍猥褻影片給他「舒緩情緒」。宜蘭地方法院審結，黃男犯以詐術使少年製造猥褻行為之電子訊號罪，被處有期徒刑3年8月。

    去年5月底及6月間，從事廣告招牌製作的黃姓男子，跟住在桃園市的小美用Messenger聊天時，曾冒充友人身分對談，營造出他及友人等2人先後上線的假象，實為黃男「一人飾兩角」詐騙手法。

    判決指出，雙方線上聊天過程，黃男聊完後改用友人名義跟小美說，「黃男欲輕生，需小美拍攝裸露全身及撫摸陰道自慰猥褻影片舒緩情緒」，小美不疑有他，用手機拍攝影片傳給對方，事後愈想愈不對勁，向桃園警方報案，警訊後移送法辦，黃男被宜蘭地檢署起訴。

    黃男一度否認施以詐術誘使小美拍攝猥褻影片，但小美警訊時說，事發當時跟黃男聊了一陣子，男方除鬧輕生，並指稱人在加護病房，需要她自拍影片，宜蘭地院合議庭綜合相關事證，認定黃男犯行，應依法論科。

    宜蘭地院合議庭審酌黃男沒有前科，且與小美和解，後來也有坦承犯罪事實，酌予減輕其刑，判他3年8月徒刑，可上訴。

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