違法經營酒店、媒介未成年少女坐檯 天道盟太陽會、竹聯幫寶和會被檢肅

天道盟太陽會經營的「VJ」經紀傳播公司，涉嫌媒介未成年少女坐檯陪酒。（記者劉慶侯翻攝）

2023/04/15 15:04

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市刑警大隊執行「斬斷黑金金流」行動，掃蕩天道盟太陽會經營的「VJ」經紀傳播公司，涉嫌媒介未成年少女和泰籍女子到酒店坐檯陪酒，意外查出涉入網紅館長槍擊案的竹聯幫寶和會長林修伯，與他的弟弟「麥克」投資經營的酒店與「VJ」有長期不法合作關係。警方13日將林修伯檢肅到案，將再深入擴大偵辦中。

據了解，竹聯幫寶和會組長施俊吉涉嫌犯下館長陳之漢槍擊案，新北地檢署後續追查掃蕩寶和會會長林修伯、副會長梁智勝，認定林修伯參與寶和會組織犯罪，判刑須入監服刑1年，原預訂4月14日入監執行。

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台北地檢察署與台北市警局針對近期黑幫分子氣燄囂張，決定聯手針對有幫派背景的營業場所過濾，直接斬斷對方金流。檢警於是先根據坊間各經紀公司張貼「低工時、高報酬」等廣告訊息作清查，查察有無引誘或強迫年輕女子從事色情陪酒或賣淫等情事。

檢警根據情資，率先查出位在北市民生東路一段的「VJ」經紀公司，幕後為天道盟太陽會背景，涉嫌媒介未成年少女坐檯陪酒。北檢於是在3月28日，指揮市刑大、婦幼隊、刑事局與移民署前往查緝，逮捕官姓負責人及幹部5人，查扣現金128萬元及電腦。

檢警調查中，經紀公司拒不配合，也不肯提供電腦和手機密碼，經市刑大電腦犯罪防制中心破解後，查出位在南京東路二段某地下地室的招待所，在去年間與「VJ」有密切合作關係，長期容收由對方提供的未成年傳播妹坐檯陪酒。

檢警日前前往臨檢查察，但對方早已歇業易主，後續者改為主打泰國妹陪酒的暢飲店，於是由移民署接手裁處，或將違法者逕行遣返。

不過，檢警根據查扣的各類資料中追查，這間已歇業的招待所，是竹聯幫寶和會長林修伯的弟弟「麥克」所經營，提供由「VJ」派遣的傳播妹坐檯陪酒，其中許多為未成年少女。

檢警蒐證認為林俢伯亦有涉入投資經營，違法容留未成年少女坐檯陪酒，於是在13日將林逮捕到案。但林在檢警訊問中，否有涉入投資和參與酒店運營，都是由他弟弟「麥克」招攬金主自行主導。

不過，因「麥克」正在國外，檢警昨日先將林修伯發監執行，並再依違反兒童及少年性剝削防制條例等移送台北地檢署偵辦。另待「麥克」返台後再行傳喚到案，釐清真相。

檢警查獲泰藉女子坐檯陪酒。（記者劉慶侯翻攝）

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