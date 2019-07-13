基隆新開酒店天天客滿 警突襲查獲2未成年少女坐檯

2019-07-13 23:52

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市一間「阿波羅」酒店，打著坐檯小姐敢秀敢玩，開幕不久天天客滿；警方昨晚突襲臨檢，赫見店內2名紅牌小姐竟是未成年少女，訊後將謝姓負責人依違反兒童及少年性剝削防制條例送辦。

位於基隆市仁三路的「阿波羅」酒店，艷名遠播，「魚訊」力推，坐檯小姐敢脫敢玩，更是大讚店內2名紅牌秀秀、貞貞長相清秀，值得朝聖。

據悉，這間酒店新開幕不久，天天客滿，想一窺2人廬山真面目的酒客，不惜在店外排隊等候，引起轄區警方側目。

基隆警方昨天深夜突擊臨檢，店內果然高朋滿座，店外還有排隊等候進場的酒客，逐一查驗坐檯小姐身分，其中2名紅牌小姐秀秀、貞貞的年紀竟只有16、17歲。

據悉，秀秀、貞貞是基隆市某職校的中輟生，2人不僅長相清秀，敢秀敢玩的作風，讓前往消費的酒客印象深刻，使得回客率大增，也吸引不少慕名而來的酒客。

檢警調查，秀秀、貞貞2人每3小時的坐檯費雖為台幣400元，但可以跑番（可以換到別桌陪酒），3小時下來也可以賺得2、3000元。

謝姓老闆辯稱，秀秀、貞貞長相亮眼，打扮入時，根本看不出未成年，他未發現2人的身分證還未成年，才讓2人來上班；警訊後，將謝男依違反兒童及少年性剝削防制條例送辦。

由於時值暑假期間，阿波羅酒店違法留容2名未成年少女坐檯陪酒，引發基隆市警察局長詹永茂重視，要求分局持續對「阿」酒店進行臨檢，並擴大追查其他酒店是否也有留容未成年少女坐檯。

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