為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    獨家》中企物聯網巨擘侵台！檢調搜索上海移遠通信在台分公司

    專家指出，中國製移動式物聯網（CIoT）模組可蒐集用戶動態情資，將家電用品及汽車的內置晶片變成「特洛伊木馬」，對包括個人、武器及物資和技術供應鏈在內的目標進行情蒐與監控。圖為中國上海移遠通信技術（Quectel）的CIoT模組。（取自上海移遠通信技術公司官網）

    專家指出，中國製移動式物聯網（CIoT）模組可蒐集用戶動態情資，將家電用品及汽車的內置晶片變成「特洛伊木馬」，對包括個人、武器及物資和技術供應鏈在內的目標進行情蒐與監控。圖為中國上海移遠通信技術（Quectel）的CIoT模組。（取自上海移遠通信技術公司官網）

    2023/05/25 16:34

    〔記者錢利忠／台北報導〕調查局台北市調查處獲報，全球物聯網解決方案的知名供應商，中國上海移遠通信技術公司（Quectel），涉嫌規避主管機關經濟部投資審議委員會審核，找瑞典人化身外資名義，私自在台投資，設立「安外兒有限公司」、「普羅夥伴公司」，今兵分3多路搜索及約談該公司台灣區余姓銷售總監，另傳喚2名職員作證，依違反兩岸條例方向偵辦，稍晚將移送台北地檢署複訊。

    至於安外兒瑞典籍負責人WALLON ANDERS FREDRIK MICHAEL，因人在境外，今天並未約談。

    上海移遠通信技術、廣和通與中國移動等3家中企，佔據全球智慧設備高達54%的市佔；該公司主要產品包括5G、LTE/LTE-A、NB-IoT/LTE-M、車載前裝、安卓智能、GSM/GPRS、WCDMA/HSPA（+）和GNSS模組，出貨量及營收居世界之冠。

    美國風險顧問公司OODA Loop提供給英國政府參考的最新報告指出，上海移遠通信技術（Quectel）等3家中企，已掌握約54％的全球CIoT設備市場，在連線服務的市場佔比更高達75％，客戶包括特斯拉（Tesla）、惠普（HP）、英特爾（Intel）和戴爾（Dell）等大公司。

    該報告顯示，中製的移動式物聯網（cellular IoT，CIoT）模組，可蒐集用戶的動態情資，透過5G網路傳輸數據，將家電用品及汽車的內置晶片，變成「特洛伊木馬」，對包括個人、武器及物資和技術供應鏈在內的目標，進行情蒐與監控，連燈泡都可能構成國安風險。

    CIoT模組可見於汽車、電腦、冰箱、智慧型手錶、智慧型電表、信用卡刷卡機，以及其他可透過手機App操控的電子裝置，甚至包括燈泡及浴缸。

    2020年6月4日，上海移遠通信技術私自來台投資，於台北市內湖區瑞光路上設立安外兒公司，登記資本額僅5萬元。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    涉違法替中企挖角研發人才 庫柏資訊負責人20萬交保
    2023/05/23 05:30

    涉違法替中企挖角研發人才 庫柏資訊負責人20萬交保
    LTN經濟通》印度打壓中企 手段比美國還狠
    2023/05/05 07:24

    LTN經濟通》印度打壓中企 手段比美國還狠

    三基金打造聚富組合
    涉助中企違法登台設分公司 2台幹起訴
    2023/04/28 05:30

    涉助中企違法登台設分公司 2台幹起訴
    中企聚力成半導體未經許可在台設立公司 首席財務長等3人起訴
    2023/04/19 10:02

    中企聚力成半導體未經許可在台設立公司 首席財務長等3人起訴

    玉山盃開打 將選出U18世界盃國手
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播