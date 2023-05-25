獨家》中企物聯網巨擘侵台！檢調搜索上海移遠通信在台分公司

專家指出，中國製移動式物聯網（CIoT）模組可蒐集用戶動態情資，將家電用品及汽車的內置晶片變成「特洛伊木馬」，對包括個人、武器及物資和技術供應鏈在內的目標進行情蒐與監控。圖為中國上海移遠通信技術（Quectel）的CIoT模組。（取自上海移遠通信技術公司官網）

2023/05/25 16:34

〔記者錢利忠／台北報導〕調查局台北市調查處獲報，全球物聯網解決方案的知名供應商，中國上海移遠通信技術公司（Quectel），涉嫌規避主管機關經濟部投資審議委員會審核，找瑞典人化身外資名義，私自在台投資，設立「安外兒有限公司」、「普羅夥伴公司」，今兵分3多路搜索及約談該公司台灣區余姓銷售總監，另傳喚2名職員作證，依違反兩岸條例方向偵辦，稍晚將移送台北地檢署複訊。

至於安外兒瑞典籍負責人WALLON ANDERS FREDRIK MICHAEL，因人在境外，今天並未約談。

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上海移遠通信技術、廣和通與中國移動等3家中企，佔據全球智慧設備高達54%的市佔；該公司主要產品包括5G、LTE/LTE-A、NB-IoT/LTE-M、車載前裝、安卓智能、GSM/GPRS、WCDMA/HSPA（+）和GNSS模組，出貨量及營收居世界之冠。

美國風險顧問公司OODA Loop提供給英國政府參考的最新報告指出，上海移遠通信技術（Quectel）等3家中企，已掌握約54％的全球CIoT設備市場，在連線服務的市場佔比更高達75％，客戶包括特斯拉（Tesla）、惠普（HP）、英特爾（Intel）和戴爾（Dell）等大公司。

該報告顯示，中製的移動式物聯網（cellular IoT，CIoT）模組，可蒐集用戶的動態情資，透過5G網路傳輸數據，將家電用品及汽車的內置晶片，變成「特洛伊木馬」，對包括個人、武器及物資和技術供應鏈在內的目標，進行情蒐與監控，連燈泡都可能構成國安風險。

CIoT模組可見於汽車、電腦、冰箱、智慧型手錶、智慧型電表、信用卡刷卡機，以及其他可透過手機App操控的電子裝置，甚至包括燈泡及浴缸。

2020年6月4日，上海移遠通信技術私自來台投資，於台北市內湖區瑞光路上設立安外兒公司，登記資本額僅5萬元。

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