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    最貪女檢陳玉珍判關12年確定 再丟律師證書

    「最貪女檢察官」陳玉珍收賄判刑定讞，律師證書還遭廢止。（資料照）

    「最貪女檢察官」陳玉珍收賄判刑定讞，律師證書還遭廢止。（資料照）

    2023/05/25 10:21

    〔記者溫于德／台北報導〕有「最貪女檢察官」之稱的前高檢署檢察官陳玉珍，向電玩業者收賄2300萬元，包庇掩護賭博電玩店，最高法院依違背職務收賄罪判刑12年、褫奪公權5年定讞。法務部後來廢止她的律師證書，但她否認執行律師業務也沒有損害律師信譽，提起告訴；台北高等行政法院審結指法務部的處分沒有問題，判她敗訴，可上訴。

    陳玉珍承辦過尹清楓命案等重大刑案，1996年認識賭博電玩業者施永華，施為尋求陳包庇電玩店，自1999年至2006年按月行賄25萬元，陳則利用檢方對同一被告「後案併前案」的分案制度漏洞，將施的案件都轉由她偵辦，再濫權不起訴護航。

    一審台北地院審酌陳玉珍認罪、繳還犯罪所得，2014年判她12年徒刑。二審高等法院審理期間，陳多次請病假未出庭，也翻供堅稱未貪污，仍被認定收賄，並維持一審刑期；合議庭還批她擔任檢察官知法犯法，收賄長達6年半，嚴重敗壞國家法紀、司法機關聲譽。最高法院2019年駁回上訴定讞。

    法務部2021年根據最高法院的定讞判決、函詢全國律師聯合會的意見，經召開律師資格審查會審議，指陳玉珍有「律師法」中「受1年有期徒刑以上刑之裁判確定，依其罪名及情節足認有害於律師之信譽」的情形，處分廢止律師證書，同時命她收文後兩週內返還律師證書，若未返還則依法註銷律師證書。

    陳玉珍不服，提告主張，自己僅領有律師證書，但從未加入律師公會，也未實際執行律師業務，自無可能在執行律師業務時犯罪，也無從侵害律師信譽；況且，全律會所函復的意見以及法務部作成處分前，均未實質判斷她的行為是否符合廢止律師證書的要件，應予撤銷。

    北高行說明，依律師資格審查會議紀錄可知，內容已詳載廢止律師證書案委員的初審意見、委員回應陳玉珍的意見，以及全律會的書面意見，並經出席委員全體一致同意而決議廢止陳的律師證書、命她返還，可認法務部作成處分前的過程符合要件，並沒有她所指摘僅因被判刑1年確定就廢止律師證書情形，判她敗訴。

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