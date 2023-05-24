重症兒虐機構9歲童遭不當照顧 涉案護理師、照護員重罰開除

全國首創公立照護重症兒虐機構傳出9歲男童受虐。（資料照，記者方志賢攝）

2023/05/24 21:46

〔記者方志賢／高雄報導〕一名被安置在高雄市立醫院附設重症兒虐的照護機構的9歲男童，今年3月因有呼吸道症狀轉診到醫院治療，醫師發現他右下眼瞼、左胸前及右膝有多處瘀傷，疑遭不當照顧，通報社會局，查出1名護理師及1名照護員涉嫌拍打男童臉部，依違反兒少法，開罰6萬至60萬元，其中護理師因事證確鑿於5月4日被開除，照護員也離職。

這間市立醫院附設住宿型長照機構，是全國首創公立照護重症兒虐專責機構，專門照顧、收容被原生家庭虐待的兒童，未料卻也爆發院童受虐事件。

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據了解，今年3月29日，受虐男童因呼吸道症狀轉診到男童原診治醫院治療，醫師發現男童右下眼瞼、左胸前及右膝有輕微瘀傷，懷疑男童遭不當照顧，依法通報社會局。

社會局家防中心進行調查，並調閱2至3月的監視器畫面，發現1名護理師及1名照護員有數次拍打男童臉部的不當照顧行為，社會局立即召開專家研商會議，認定2人已違反兒少法，將依法開罰6萬至60萬元。

該市立醫院也成立調查小組，邀請2位兒少照護專家共同調查，評估該住宿型長照機構所有孩童的身心狀況，確認該案為單一事件；院方立即糾正當事人行為且將相關涉案人員調離服務單位，其中護理師因事證確鑿，經衛生局以違反護理人員法規定處以停業4個月的處分，該市立醫院也召開人審會審議，已於今年5月4日開除。照護員也離職。

該案透過家暴保護資訊系統，檢方已展開偵辦。高市府社會局長謝琍琍也致電地檢署深入調查釐清。衛生局並針對機構負責人追究管理責任，進行懲處，要求醫院就此事檢討。

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