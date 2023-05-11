桃醫護理師疑虐嬰！與護理長雙雙調職 移送考績會議處

臉書「爆料公社」傳出一段影片，片中護理人員不斷朝嬰兒床拍打。（擷取自臉書）

2023/05/11 12:51

〔記者謝武雄／桃園報導〕衛生福利部桃園醫院驚傳護理師虐嬰案，桃醫副院長王偉傑今受訪時表示，事發後院方立即展開調查，已依兒童及少年保護通報規定，通報主管機關，該名護理師與護理長立即調離現職，錯開臨床工作，護理長也降為非主管職務，並移送考績會議處，配合相關單位進行調查。

另桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心也於今天收到通報，社工人員已與家長約定訪視，進行關懷以了解兒童及家庭狀況，另護理人員疑似涉及兒童及少年福利與權益保障法部分，評估依法裁處6萬元到60萬元罰鍰，並了解家庭需求提供協助。

請繼續往下閱讀...

市議員黃瓊慧也在臉書po文，看到這部影片，覺得非常離譜又憤怒，孩子生病送到醫院已經很可憐了，家長在外擔心孩子的病情，孩子竟然在病房裡面被虐待，這件事是去年9月發生的事情，事發後護理師依然在職，院方是否曾接獲檢舉卻置之不理，這些都需要詳細調查。

此外，數十位家長也很擔心他們的孩子曾住過該兒科病房，是不是曾經被這樣對待，還有家長反映孩子住院後，出現一些異常的狀況，也希望院方調查清楚，這位護理師是否有長期虐待兒童行為，有無共犯。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法