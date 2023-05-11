桃園醫院護理師驚傳疑似虐嬰 院方發聲明致歉

臉書「爆料公社」傳出一段影片，片中護理人員不斷朝嬰兒床拍打，伴隨3個月大的嬰兒的哭聲以及護理師的謾罵聲。（擷取自臉書）

2023/05/11 06:38

首次上稿 05-10 22:50

更新時間 05-11 06:38

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕衛福部桃園醫院竟發生護理人員疑似虐嬰！臉書「爆料公社」10日傳出一段影片，片中護理人員不斷朝嬰兒床拍打，伴隨3個月大的嬰兒的哭聲，護理師還邊罵「你爸早上還在那邊悠閒，一直盯著我們看！看屁啊！死白目！你以為喔！那麼愛住院！通報社工啦！」短短15秒拍打約10下；桃園醫院緊急調查後，晚間發出聲明致歉，該護理師辯稱只是拍打床墊、沒有打小孩，除將涉案護理師調離該單位，護理長也連帶處分，調離該單位並降為非主管職，靜候調查，桃市府衛生局、社會局也已介入。

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爆料網友指稱「桃園某醫院驚傳護理人員虐嬰」，影片一出引發議論，但影片及PO文現已刪除，桃園市議員黃瓊慧在臉書轉貼、備份，下午證實該醫院就是桃園醫院，初步確認事情發生在去年9月間醫院小兒科病房，黃瓊慧痛批，嬰兒生病住院已經很可憐，護理人員居然還虐打他，甚至伴隨其他護理師的訕笑聲，真的非常可惡，她更指出，影片雖沒拍到該護理師正面，但聲音辨識度高，有多位護理師同事私訊她並指證歷歷。

桃園醫院昨（10日）晚間聲明指出，下午5點22分獲知此訊息，立即展開調查，該名護理師行為確屬不當，但該護理師表示「沒有要打小孩，是一時情緒控制不佳，拍打病床的床墊，深感悔意」，院內已依兒童及少年保護通報規定通報主管機關，而該護理師與護理長皆調離該單位，護理長降為非主管職，靜候調查，並移送考績會議處，對於發生如此事件深感抱歉，並會檢討改進。

據悉，該嬰兒的家庭是社會局協助的受關懷家庭，社會局表示，接獲通報後將啟動調查，包括查訪嬰兒家長、目前照顧情形、事發後影響及後續法律協助，調查後將函送社會局兒少科，若有違反兒少法將依法裁處；衛生局表示，此案涉及護理人員法部分已開始進行調查，如有不當對待，將依護理人員法第35條，處1個月以上1年以下停業處分，若情節重大得廢止其執業執照，涉及刑事責任則移送地檢署。

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