1歲男童遭舉起搖晃撞硬物腦出血 母改判半年要關

謝母涉虐童致腦部出血，被高雄高分院判關。（記者鮑建信攝）

2023/03/20 21:16

〔記者鮑建信／高雄報導〕謝姓年輕媽媽照顧1歲大兒子，被控以雙手舉起幼兒大力前後搖晃，造成幼兒頭部撞及硬物受傷，經地院依過失傷害罪，判處易科刑2月，檢方不服上訴，高等法院高雄分院改依故意對兒童犯傷害罪，處有期徒刑6月要關。

判決書指出，2020年12月9至11日間，謝母獨自在高雄市鳥松區住處照顧其子，涉嫌以雙手將他舉起大力前後搖晃，導致頭部撞及硬物，腦部出血及右側視網膜出血。

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由於男童有嘔吐情形，謝母帶至高雄長庚醫院急診，經醫師診斷後，疑有兒童虐待情事，而通報市府社會局家庭暴力及性侵害防治中心，進行緊急安置，謝女並被橋頭地檢署起訴。

謝母辯稱，12月8日晚上8點多，她在如廁時，聽到客廳兒童遊戲區傳來撞擊聲響，出來就看見兒子躺在地上，頭躺在玩具上，可能是他自己跌倒去撞到玩具硬物而受傷，否認犯行。

地院依過失傷害罪，判處謝母徒刑2月，如易科罰金以1000元折算1日，檢方不服上訴，高雄高分院開庭調查，據醫院鑑定報告、證人醫生指述，及男童受傷情形，認定是謝母故意造成，改處有期徒刑6月，依法不能易科，但可上訴。

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