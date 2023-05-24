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    中國偽造貼紙 哆啦A夢、Hello Kitty公司不追究 佩佩豬業者告到底

    王姓女子在蝦皮販售盜版佩佩豬貼紙挨告，與英商和解後獲法官輕判緩刑。（翻攝蝦皮網站）

    王姓女子在蝦皮販售盜版佩佩豬貼紙挨告，與英商和解後獲法官輕判緩刑。（翻攝蝦皮網站）

    2023/05/24 12:15

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕王姓女子從中國淘寶網購買沒有版權的卡通貼紙，在蝦皮進行販售，員警喬裝成消費者花了210元買了佩佩豬貼紙10張，確認是盜版商品後，查出除了佩佩豬外，王女還販售哆啦A夢、Hello Kitty兩款盜版貼紙，但因兩款版權所屬的公司不究責，僅佩佩豬所屬的英商提告，法官依違反商標法判王女拘役30日，緩刑2年。

    判決指出，去年2月，王姓女子從中國淘寶網向賣家購得哆啦A夢、Hello Kitty及佩佩豬三款卡通貼紙，隨後她以每張貼紙1至1.5元的價格，在蝦皮上架；員警網路巡邏發現後，花了210元買了佩佩豬貼紙10張，確認是盜版商品後，順利查獲740張盜版貼紙。

    警方將3款貼紙送鑑定後，確定貼紙都是中國侵害版權，但哆啦A夢、Hello Kitty版權所屬的公司不願追究提告，只有佩佩豬版權所屬的英商提出告訴，而王女得知被告後，趕緊賠錢爭取和解。

    高雄地院審理時，王女坦承犯行，法官考量她已與佩佩豬版權所屬的英商和解，因此依意圖販賣而陳列侵害商標權之商品罪判拘役30日，得易科罰金，緩刑貳年，可上訴。

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