警破首宗盜版影音APP軟體 侵權市值達18億 逮4人

直播APP軟體先從非法「機上盒」取得盜版影視訊號，破解後透過APP給使用者觀看。（警方提供）

2023/05/06 05:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕警政署保二總隊刑事警察大隊，查獲林姓男子為首的四人集團販售直播APP軟體，手法是先用違法「機上盒」盜版取得電影、影音訊號，破解後再透過此APP軟體給民眾非法觀看，此為國內首度破獲盜版APP軟體的侵權模式，警方稱為「盜版之中的盜版」，估計侵權市值十八億一千餘萬元，全案依違反著作權法送辦。

用違法機上盒盜片 破解後傳送

保二刑警大隊偵查第二隊調查，本屆WBC世界棒球經典賽是國人熱中的賽事，多數人以線上直播方式收看，人數突破八二八萬人次，林男等四名年約四十歲的「盜影」罪犯搶搭熱潮，開發販售非法的電視直播APP軟體，除了鎖定球迷撈一票，也提供藍光盜版電影給購買者觀賞。

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警方追查，林男四人不採傳統販售「機上盒」的模式，而是開發、販售軟體名稱為「熊愛電視」、「sky-tv」的APP，價格僅約八百元，不到機上盒的五分之一，能安裝於任何安卓系統的手機、平版電腦等設備，價格便宜且使用方便，不少人受此誘因購買。

軟體賣800元 便宜方便吸引民眾

至於影音來源，則是盜取非法機上盒的訊號，將影音提供購買APP的民眾觀看。警方除查扣伺服器主機、硬體證物等六十二件，還查獲大批藍光盜版電影。

經查，四嫌共侵害國內電視公司等十五家媒體、日本TBS等五大電視台的智慧財產權，國內受害媒體委任衛星廣播電視事業商業同業公會、日本受害媒體則是委任「一般社團法人內容產品海外流通促進機構（簡稱CODA）」提告，警方偵詢後，將四人依違反著作權法函送宜蘭地檢署偵辦。

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