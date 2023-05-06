為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    警破首宗盜版影音APP軟體 侵權市值達18億 逮4人

    直播APP軟體先從非法「機上盒」取得盜版影視訊號，破解後透過APP給使用者觀看。（警方提供）

    直播APP軟體先從非法「機上盒」取得盜版影視訊號，破解後透過APP給使用者觀看。（警方提供）

    2023/05/06 05:30

    〔記者張瑞楨／台中報導〕警政署保二總隊刑事警察大隊，查獲林姓男子為首的四人集團販售直播APP軟體，手法是先用違法「機上盒」盜版取得電影、影音訊號，破解後再透過此APP軟體給民眾非法觀看，此為國內首度破獲盜版APP軟體的侵權模式，警方稱為「盜版之中的盜版」，估計侵權市值十八億一千餘萬元，全案依違反著作權法送辦。

    用違法機上盒盜片 破解後傳送

    保二刑警大隊偵查第二隊調查，本屆WBC世界棒球經典賽是國人熱中的賽事，多數人以線上直播方式收看，人數突破八二八萬人次，林男等四名年約四十歲的「盜影」罪犯搶搭熱潮，開發販售非法的電視直播APP軟體，除了鎖定球迷撈一票，也提供藍光盜版電影給購買者觀賞。

    警方追查，林男四人不採傳統販售「機上盒」的模式，而是開發、販售軟體名稱為「熊愛電視」、「sky-tv」的APP，價格僅約八百元，不到機上盒的五分之一，能安裝於任何安卓系統的手機、平版電腦等設備，價格便宜且使用方便，不少人受此誘因購買。

    軟體賣800元 便宜方便吸引民眾

    至於影音來源，則是盜取非法機上盒的訊號，將影音提供購買APP的民眾觀看。警方除查扣伺服器主機、硬體證物等六十二件，還查獲大批藍光盜版電影。

    經查，四嫌共侵害國內電視公司等十五家媒體、日本TBS等五大電視台的智慧財產權，國內受害媒體委任衛星廣播電視事業商業同業公會、日本受害媒體則是委任「一般社團法人內容產品海外流通促進機構（簡稱CODA）」提告，警方偵詢後，將四人依違反著作權法函送宜蘭地檢署偵辦。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播