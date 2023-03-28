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    中國查獲日本動漫盜版網站 訪問量達三億、95％來自日本

    近日中國警方查獲該國最大的日本動漫盜版網站「B9GOOD」。從2021年至今年2月，該網站訪問量高達三億，但95%的流量居然來自日本。（圖擷取自B9GOOD）

    近日中國警方查獲該國最大的日本動漫盜版網站「B9GOOD」。從2021年至今年2月，該網站訪問量高達三億，但95%的流量居然來自日本。（圖擷取自B9GOOD）

    2023/03/28 19:56

    〔即時新聞／綜合報導〕中國盜版產業長期猖獗，也影響日本動漫產業。近日中國官方查獲在中國最大的日本動漫盜版網站「B9GOOD」。不過日本內容海外發行促進組織（CODA）指出，從2021年至今年2月，該網站訪問量高達三億，但95%的流量居然來自日本。

    日媒《產經新聞》《共同社》今（28）日報導，中國江蘇省警方查獲在中國最大的日本動漫盜版網站「B9GOOD」，目前該網站已被關閉。這也是日方提起刑事訴訟，並在中國曝光盜版網站的首起案件。

    包括日本動畫公司在內的日本內容海外發行促進組織（CODA）指出，本次查獲的網站是日方打擊盜版的「重大突破」，CODA表示，「B9GOOD」從2008年就開始運作。從2021年3月到今年2月，該網站的訪問量就超過3億次，其中95%的流量居然來自日本。

    東京電視台、東映動畫、東寶、NHK等公司均向CODA表示，應將此案作為刑事案件來應對。東寶發表評論稱「今後也會堅決應對性質惡劣的侵權行為」。

    CODA也指出，早在今年2月14日，江蘇省警方就已拘留一名33歲的重慶男子，據信他參與了「B9GOOD」的運營。這名男子則藉由網站上的廣告，獲得1.2億至1.4億日元的不法收益。

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