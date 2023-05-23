3度轉讓二級毒品 南港分局警備隊員認罪獲緩刑

台北市政府警察局南港分局。（資料照）

2023/05/23 18:09

〔記者王定傳／新北報導〕台北市政府警察局南港分局王姓前警備隊隊員，3度轉讓第二級毒品甲基安非他命給3名男子，被依違反藥事法起訴，新北地院法官審酌王男認罪，表示悔悟，其犯罪情節與毒梟大量散播毒害有別，應是一時失慮而罹刑典，經此偵審過程應知警惕而無再犯之虞，今日依轉讓禁藥3罪，分別判刑3個月至4個月不等徒刑，合併應執行8個月徒刑，緩刑3年。

據了解，34歲王員是去年由大安分局調往南港分局警備隊，平日執勤時，時常精神不濟且工作出包，長期下來早被同仁懷疑，主動調查。

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今年2月，南港分局偵查隊持新北地檢署及法院核發的拘票、搜索票，前往王姓警備隊隊員家中，搜到甲基安非他命1包、殘渣袋2個及吸食工具等物，訊後向法院聲請羈押禁見獲准。

檢警調查，王男為求與他人見面交流，在去年11月28日、今年1月16日及2月5日，透過通訊軟體「Grindr」與「LINE」，分別與3名男子談妥，以價格200元、800元或協助其注射安非他命為代價，分別轉讓甲基安非他命0.1公克、0.15公克及0.15公克。

王男在偵查時自白犯行，檢方依轉讓禁藥罪嫌起訴王男，並以他身為警察、從警10餘年，知法犯法，沾染毒品，且轉讓毒品，嚴重損害警察形象，雖自白犯行有悔意，但仍不宜輕縱，請法院量處適當之刑；南港分局在今年2月間、案件曝光後表示已予以王員「記二大過」及「免職」處分。

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