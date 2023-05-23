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    前職棒選手周森毅嘉義出遊被酒駕撞擊 兒子受傷插管治療

    周森毅的汽車遭酒駕男子駕車撞擊，嚴重毀損。（圖由民眾提供）

    周森毅的汽車遭酒駕男子駕車撞擊，嚴重毀損。（圖由民眾提供）

    2023/05/23 16:37

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕前職棒選手周森毅5月21日到嘉義出遊，在嘉義縣太保市高鐵大道上停紅燈時，遭酒駕的蔡姓男子駕車從後方撞擊，車輛嚴重受損，周森毅9歲兒子受傷，正在加護病房插管治療，警方已將肇事的蔡姓男子依公共危險罪嫌移警方調查送法辦。

    警方調查，5月21日早上10點多，蔡姓男子駕車在台18線高鐵大道與麻太路交叉口，撞擊正由周森毅妻子駕駛、正在停等紅燈的車輛，2輛車嚴重毀損，共7人受傷，經酒測，蔡姓男子酒測值為每公升0.42毫升。

    周森毅在育民工家擔任棒球隊總教練說，本週五球隊要參加玉山盃青棒賽，是重要賽事，為此賽事訓練很久，但家裡卻出事，他要照顧孩子與家人，無法帶學生參加比賽，對學生感到抱歉，希望學生有好的表現。

    周森毅說，一家五口從苗栗到嘉義遊玩，在等紅綠燈時，自己的車輛後車廂整台被酒駕肇事者撞爛，被撞擊的瞬間突然失去意識，醒來之後趕緊去救家人，但沒有跟肇事者接觸；後來到醫院時，肇事者的家屬有來跟他道歉，但肇事者還沒有來接觸。

    周森毅說，一開始看到兒子的嘴巴不斷流血，經過檢查沒有腦出血，但下巴骨裂不斷出血，醫院先插管治療，幸好受傷的家人狀況都還穩定，他認為酒駕真的很不應該，假如家人出了嚴重後果，會造成家庭破碎，「酒駕行為真的很不可取」。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    周森毅的汽車遭酒駕男子駕車撞擊，嚴重毀損。（記者林宜樟翻攝）

    周森毅的汽車遭酒駕男子駕車撞擊，嚴重毀損。（記者林宜樟翻攝）

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