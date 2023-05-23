少年車手被疑黑吃黑 慘遭虐打拍裸照逼吞蟲險淪豬仔

桃園市1名少年當車手被疑黑吃黑贓款，遭詐團押到汽車旅館虐打、強拍裸照、逼吃蟲，還險被賣掉當豬仔；犯案詐團陳姓男子被桃園地院判處5月徒刑。（記者余瑞仁攝）

2023/05/23 14:59

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市一名17歲少年加入詐騙集團當車手，2021年3月間因得手贓款去向不明，被上游懷疑黑吃黑，慘遭4名詐團成員聯手毒打、強拍裸照，更被逼吞麵包蟲，還差點被賣淪為豬仔賣器官，所幸被轉移地點搭車時，趁機逃跑逃過一劫。警方事後獲報逮捕1名涉案陳姓男子，經檢察官起訴，桃園地院審理後依妨害自由罪判處陳男5月徒刑，得易科罰金，詐欺部分諭知無罪。可上訴。

檢警調查，受害少年當車手，因詐團上游沒收到贓款被懷疑黑吃黑，遭到集團成員帶到平鎮區1家汽車旅館房間痛毆、強拍裸照（妨害秘密部分未提告），還被逼吞麵包蟲，更被威脅吃老鼠且要變賣當豬仔摘器官，逼他交出侵吞的贓款；少年被虐到難以忍受，指稱錢交給一名王姓男子，詐團成員於是駕車載他離開汽車旅館前往桃園火車站尋找王男，過程中售年趁機脫跑，返回平鎮母親家求救。

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檢警獲報偵辦，查獲陳姓男子到案起訴，桃園地院審理時，陳辯稱自己雖加入詐騙集團，但沒參與這起詐騙案，在汽車旅館內只是在旁觀看、沒有動手；然而受害少年指證歷歷，直指強拍裸照、威脅吃老鼠和賣器官的就是陳男。少年還稱，自己只做過1次車手就被懷疑黑吃黑，不僅遭毆打、強拍拍裸照、被逼吃蟲，還險被當成豬仔變賣，之後就不敢做詐騙了。

桃園地院審理認為，陳男承認曾與少年及其他詐團成員搭同一輛車離開汽車旅館去尋人，見少年逃跑後，也與共犯前往去少年父親住處找人，認定陳男犯非法剝奪行動自由罪，審酌陳犯後否認，未與少年和解，判處5月徒刑；陳被控詐欺部分，因陳男否認且證據不足，法官諭知無罪。

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