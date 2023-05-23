無聲吶喊 喑啞人士投資虛擬貨幣險遭詐50萬

警方耐心的向李女以「紙上寫字」方式進行溝通、勸導。 （記者鄭景議翻攝）

2023/05/23 13:42

〔記者鄭景議／台北報導〕台北市一名李姓暗啞女子，日前在交友軟體上認識一名網友，向她表示投資虛擬貨幣可獲得超額報酬，李女信以為真，到文山區中國銀行想匯款50萬元到指定帳戶，所幸行員透過紙筆交談發現情況有異，緊急向警方通報，文山二分局警方到場，經過勸說才阻止李女，保住李女積蓄。

李女利用紙筆及手語向警方表示，她在交友軟體上認識一名網友相談甚歡後，對方聲稱投資虛擬貨幣可獲得超額報酬，但需先匯款至指定帳戶才能購買，3名到場員警一聽即察覺有異，與詐騙集團常使用之假投資詐騙手法雷同，便耐心的向李女以「紙上寫字」方式進行溝通、勸導。

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李女起初半信半疑，但經警方聯繫該網友查證，通話過程中警方問網友是甚麼幣商，網友就開始鬼打牆，說詞反覆且含糊不清，連公司名稱都講不清楚，讓警方生氣喝斥對方「不要再騙了」，李女此時才恍然大悟，警方也趁機告知李女相關反詐騙宣導及詐騙諮詢管道，以防下次再掉入假投資詐騙陷阱，多一分的求證，自身的財產也就多一分保障。

警方呼籲，詐欺犯罪危害民眾財產安全甚鉅，詐騙集團詐騙手法不斷推陳出新，民眾務必提高警覺，如有接獲疑似詐騙訊息，可撥打警政署165反詐騙諮詢專線進行查證或就近前往鄰近派出所諮詢，以防止被騙。

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