5億高中生命案傳「誰先結婚就得房產」 知情人士：這是夏父說的

夏男昨首度現身出庭，接受檢方訊問。（記者許國楨攝）

2023/05/23 13:52

〔記者許國楨／台中報導〕台中市5億賴姓高中生離奇墜樓身亡，賴母指控同婚夏姓配偶謀財害命，據傳2人結婚原因是因賴父生前提到「兒子誰先結婚就得房產」，但知情人士透露，這句話是由包括夏男在內，有2個兒子的夏父所說，且夏男昨庭訊中也曾證實此說法，但是否因此衍生為取得房產而衍生「假結婚」，進而導致賴男死亡，仍待檢警持續釐清。

賴母委託的律師許哲維表示，賴男獲贈父親位於台中30筆不動產，市值超過5億，夏男為地政士助理，夏父也是地政士，2人與賴家熟識，負責幫賴家處理房地產，5月4日當天，夏到家中找賴，以指導處理房產為由，要賴男帶上身分證件，隨即騎車雙載帶往戶政所登記結婚，未料2小時後，賴男墜樓身亡。

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而賴男為何年紀輕輕卻急著結婚？並非男同志卻與同性結婚？賴母不相信兒子會輕生，加上全案疑點重重，指控夏男利用房產當誘餌，拐騙兒子，謀財害命！檢警持續偵辦過程中，有傳言稱，夏男曾告訴檢方，因為賴父生前曾經表示：「3個兒子誰先結婚，就把房產過戶給誰。」2人才急著去登記。

但經了解，賴父本就對賴男有所偏愛，早就陸續將30筆房產過繼給賴男，若這句話是由賴父所說，並不合理，有知情人士透露，此言其實是夏父所稱，指的房產就是賴男墜樓該棟房子，據查，夏父育有2子，夏男是小兒子，哥哥也未婚，夏父之前已將北區一間房產過戶到夏男名下，目前由夏男胞兄與母親同住，夏男則與父親同住北屯區的別墅兼事務所。

據掌握，「兒子誰先結婚就得房產」這句話，係夏男在檢方訊問時提出的辯詞，並非賴父所言，而是自己的父親所說；而夏男是否為得房產才因此邀賴男結婚，登記後帶到鮮少前往但仍在父親名下，也就是賴男墜樓的該處房屋，導致賴男因此殞命，全案至今仍疑點重重，檢方仍持續釐清中。

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