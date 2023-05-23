為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    疑中生擾台2年多、匿名恐嚇郵件上百封 高檢署跨機關研議偵辦突破點

    圖為太魯閣國家公園知名景點山月吊橋。（資料照）

    圖為太魯閣國家公園知名景點山月吊橋。（資料照）

    2023/05/23 12:35

    〔記者錢利忠／台北報導〕屏東海生館、花蓮太魯閣國家公園、澎湖水族館、台中科博館......，台灣各景點近來接連收到恐嚇郵件，警方追查幕後犯案者，懷疑是涉及多起恐嚇案的中生張海川所為；高等檢察署重視此事件，今天將召開跨轄、跨機關的專案會議，研議偵辦突破點。

    陸委會指出，這些事件發生以來，已有很多個案，地檢署已發布通緝，警方也透過兩岸共同打擊犯罪協議機制，請中方約制查緝，並告誡當事人，不過目前還沒有得到中方的回覆。

    曾來台就讀大學的中國籍學生張海川，多次以恐嚇信威脅要在捷運車站放置炸彈及隨機殺人，甚至曾揚言炸掉總統府、監察院；此外，包括國立自然科學博物館、福山植物園、高雄市壽山動物園、台灣銀行基隆分行，近日也都曾收到炸彈恐嚇信。

    此外，屏東海生館、花蓮太魯閣國家公園、海洋公園、澎湖水族館，更在3天之內，分別接獲砍殺等恐嚇郵件。警方勘查這些恐嚇公眾案件的犯罪手法，研判疑是張海川所為，已彙整分析尋找偵辦突破點。

    警方勘查恐嚇郵件的IP位址，透過電信專業分析與犯罪模式研判，該IP使用境外VPN跳板，已掌握寄信者是曾在台灣中部就讀研究所的張男，且其犯罪手法已持續長達2年多，匿名寄出的恐嚇信多達上百封，企圖製造台灣內部動盪。

    近年來，張男多次化名「唐澤貴洋」，向台灣各大風景區及車站等公眾聚集之處，恐嚇放置炸彈，其在台就學期間，也曾恐嚇學妹、校方，甚至涉及偽造文書罪而被起訴，他屢次未出庭而被發布通緝，目前已離開台灣，行蹤不明。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    「詐彈」恐嚇？六福村防萬一 今起加強入園安檢
    2023/05/21 10:04

    「詐彈」恐嚇？六福村防萬一 今起加強入園安檢
    教育部收恐嚇信警加強巡邏考場 潘文忠：請考生和家長安心準備考試
    2023/05/20 11:45

    教育部收恐嚇信警加強巡邏考場 潘文忠：請考生和家長安心準備考試

    機械化趨勢 新兩房平車一屋難求？
    炸彈恐嚇查無可疑物 高市觀光局：壽山動物園明正常開放
    2023/05/18 21:31

    炸彈恐嚇查無可疑物 高市觀光局：壽山動物園明正常開放
    台中科博館收到炸彈恐嚇信 警搜尋未發現爆裂物
    2023/05/18 16:29

    台中科博館收到炸彈恐嚇信 警搜尋未發現爆裂物

    3基金打造聚富組合
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播