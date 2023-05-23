疑中生擾台2年多、匿名恐嚇郵件上百封 高檢署跨機關研議偵辦突破點

圖為太魯閣國家公園知名景點山月吊橋。（資料照）

2023/05/23 12:35

〔記者錢利忠／台北報導〕屏東海生館、花蓮太魯閣國家公園、澎湖水族館、台中科博館......，台灣各景點近來接連收到恐嚇郵件，警方追查幕後犯案者，懷疑是涉及多起恐嚇案的中生張海川所為；高等檢察署重視此事件，今天將召開跨轄、跨機關的專案會議，研議偵辦突破點。

陸委會指出，這些事件發生以來，已有很多個案，地檢署已發布通緝，警方也透過兩岸共同打擊犯罪協議機制，請中方約制查緝，並告誡當事人，不過目前還沒有得到中方的回覆。

請繼續往下閱讀...

曾來台就讀大學的中國籍學生張海川，多次以恐嚇信威脅要在捷運車站放置炸彈及隨機殺人，甚至曾揚言炸掉總統府、監察院；此外，包括國立自然科學博物館、福山植物園、高雄市壽山動物園、台灣銀行基隆分行，近日也都曾收到炸彈恐嚇信。

此外，屏東海生館、花蓮太魯閣國家公園、海洋公園、澎湖水族館，更在3天之內，分別接獲砍殺等恐嚇郵件。警方勘查這些恐嚇公眾案件的犯罪手法，研判疑是張海川所為，已彙整分析尋找偵辦突破點。

警方勘查恐嚇郵件的IP位址，透過電信專業分析與犯罪模式研判，該IP使用境外VPN跳板，已掌握寄信者是曾在台灣中部就讀研究所的張男，且其犯罪手法已持續長達2年多，匿名寄出的恐嚇信多達上百封，企圖製造台灣內部動盪。

近年來，張男多次化名「唐澤貴洋」，向台灣各大風景區及車站等公眾聚集之處，恐嚇放置炸彈，其在台就學期間，也曾恐嚇學妹、校方，甚至涉及偽造文書罪而被起訴，他屢次未出庭而被發布通緝，目前已離開台灣，行蹤不明。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法