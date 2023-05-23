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    「陰道內筋膜放鬆術」驚呆女病患 醫師指插內診逆轉判有罪定讞

    情境圖

    情境圖

    2023/05/23 11:06

    〔記者張文川／台北報導〕新北市蘆洲一名張姓復健科醫師，2020年間替一名病患治療時，未經同意即施以「陰道內筋膜放鬆術」，還用手機拍下病患的下體與屁股，一審新北地院認為屬醫療行為，罪證不足，判無罪；二審高等法院逆轉認定他未告知即侵入還偷拍，改依「因醫療關係受照護之人利用機會性交罪」判處6月徒刑，無故竊錄他人身體隱私部位罪另處拘役30日，皆得易科罰金；最高法院維持有罪定讞。

    被害人2020年因腰酸背痛前往張男經營的復健診所求診，張男未向她詳盡告知取得同意、也無急迫性下，直接對她進行「陰道內筋膜放鬆術」，戴手套抹潤滑油以手指插入她的陰道內，還以手機拍攝其生殖器、臀部。

    女患者當日返家後，立刻向詢問丈夫B男判斷醫師的行為是否是正當醫療行為，她當時情緒相當惶恐、慌張，不知所措，當日即至警局報案並驗傷。

    一審新北地院認為張男戴手套實施內診，過程中有說「若有不舒服要反應，任何時候都可以停止」，施診也使得病患的疼痛從7、8分降至2、3分即停手，為基於醫療正當目的的檢查治療行為，無法證明不符醫療常規，拍攝目的是為了紀錄病患的醫療效果，以輔助診斷，認定罪證不足，判無罪。檢方不服而上訴。

    二審高院認為，張男未明確告知患者陰道內筋膜放鬆術的內容、以及將以手指侵入其陰道治療，且未經當事人同意就拍攝其身體隱私部位，已非正當的診療行為，不能僅憑病患繼續接受治療，就推論她默示同意，撤銷一審無罪判決，改判利用醫療機會性侵、妨害秘密皆有罪。

    高院認定張院長利用醫療機會犯案，破壞醫病信賴關係，造成病忠身心受創，今年3月依利用醫療機會性交罪量處6月徒刑，竊錄隱私部位罪拘役30日，均可易科罰金共21萬元。

    經上訴，最高法院認為二審已敘明事實認定與理由及適用罪名，量刑亦屬妥適，駁回張男上訴定讞。

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