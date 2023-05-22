日男攜帶5000多萬日幣入境卻未申報 這下都飛了

日籍男子從松山機場入境時卻未如時申報隨身攜帶鉅額日幣，遭沒入後提告；北高行認為台北關依法沒入沒有問題，判他敗訴。（資料照）

2023/05/22 20:41

〔記者溫于德／台北報導〕日籍男子3年前入境台灣卻未主動申報隨身攜帶鉅額日圓共5341萬（依當時匯率，約台幣1400萬元），被沒收後提告。台北高等行政法院認定財政部關務署台北關依法沒入沒有問題，判日籍男子敗訴；可上訴。

這名日籍男子是在2020年12月25日從日本搭機抵達台灣松山機場，他入境時走免申報櫃台（綠線）通關，被關員查到隨身攜帶鉅額日圓5445萬，經發還免申報限額1萬美元（日圓104萬元），其餘日圓5341萬元均依洗錢防制法規定沒入。

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然而，日籍男子主張這些日幣是為了來台購置房產，並於日本出境時，已提供日本銀行帳戶的來源證明；另於通過X光機時，口頭向海關人員申報超額現金，符合主動申報規定，海關人員卻拒絕他的口頭申報並回稱「too late」。

日籍男子強調，機場當時因採取疫情管制及檢查措施，諸多手續冗長繁複且現場混亂，自己則因為語言不通溝通困難，疲累情況下也無法集中精神，導致不能辨認申報攜帶超額外幣的正確地點與時點，不應該沒入他的千萬元日幣。

北高行審理時勘驗當天通關監視錄影畫面，得知台北關為配合相關主管機關防堵非洲豬瘟疫情入侵，對所有入境旅客的手提及託運行李，全面執行X光機檢查；當關員查覺X光圖像有異，要求日籍男子帶著背包、行李受檢，他則回答要申報現金。

北高行認為，根據當時情況，關員不須待日籍男子打開背包供查驗，已掌握他有應申報卻未申報的超額外幣，此時，他才開口表達申報之意，為時已晚，因此，官員不用再受理申報。

況且，根據最高行政法院先前判例，有旅客走應申報櫃台（紅線）而爭執是否有向海關申報不實，日籍男子則是走免申報櫃台（綠線），兩案狀況明顯不同，所以無法對日籍男子進行有利的認定。

北高行考量台北關認定日籍男子違反洗錢防制法而沒收超額日圓共5341萬的做法，沒有問題，判他敗訴。

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