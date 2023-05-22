展雲吸金百億竟欠逾百萬地價稅 38億萬坪殯葬用地被查封待拍賣

市值約38億的土地將被拍賣。（記者吳昇儒翻攝）

2023/05/22 12:30

〔記者吳昇儒／基隆報導〕展雲事業股份有限公司因涉嫌吸金182億元資金，今年2月被台北地檢署起訴，負責人鍾克信因逃逸被發布通緝。而該公司將「蓬萊陵園」部分園區信託給吳姓律師管理，但因未繳交逾百萬元地價稅，被移送行政執行署執行。而展雲公司因營運資金問題已停業，執行署人員已完成現場查封程序，若仍未繳納欠稅金，將於今年7月進行拍賣。

行政執行署宜蘭分署指出，展雲公司以招攬民眾投資墓園為幌子2012年起，陸續向投資人收取逾182億元資金，公司相關經理人因違反銀行法案件，於今年2月間已遭檢察官起訴，而鍾姓負責人已經逃逸，被檢方發布通緝。

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而該公司位於新北市金山區仰佛大道上擁有逾5萬坪殯葬土地，佔地廣大，並將其中近萬坪土地信託給吳姓律師管理，但因未繳交逾百萬元的地價稅，被移送宜蘭分署辦理。

分署通知受託人處理欠稅事宜，但對方表示展雲公司已經停業且聯繫不上負責人，因此對其受託土地進行拍賣以清償欠款沒有意見。

宜蘭分署執行人員經估價公司評估該近萬坪土地市價約38億元，若屆時負責人如仍不出面繳納欠稅，預計將於今年7月間進行拍賣，以拍賣價金抵償欠稅，已確保國家債權實現。

宜蘭分署呼籲，民眾收到欠稅繳款通知書後，務必於期限內自行繳納，切勿置之不理，以免衍生滯納金及遭移送執行。如因經濟困難確有無法一次清償情事，亦應聯繫執行分署辦理分期事宜，以免遭扣薪、扣存，甚至執行動產、不動產，得不償失。

行政執行署宜蘭分署人員已前往查封。（記者吳昇儒翻攝）

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