維繫中國事業 宣揚反台獨 統派台商 吸金逾28億起訴

統派台商劉威甫在台吸金28億多元；北檢昨依違反銀行法及證券交易法等罪起訴。（資料照）

2023/05/20 05:30

〔記者錢利忠／台北報導〕統派台商劉威甫在中國福建省廈門成立「中國珍菌堂集團」，被人稱為「牛樟芝大王」，他自稱首創「椴木培植法」及結合「富農」專案，做為吸引投資的號召，涉與大師鏈總裁莊立平合謀，在台吸金廿八億多元；台北地檢署昨依違反銀行法及證券交易法等罪，將劉、莊等十三人起訴。

牛樟芝大王劉威甫等13人起訴

而其不法所得分為吸金、發行「內部員工股權持股憑證」及招攬簽訂「增資擴股協議」的非法經營證券業務兩類，除吸金外，另外募得的不法股款合計八千零四十一萬元，檢方表示扣除應發還被害人的款項後，均建請法院宣告沒收或追徵。

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劉威甫以牛樟芝是「台灣森林紅寶石」為口號，宣稱在廈門成立兩岸腫瘤研究中心，透過產學合作方式加速新藥開發，為維繫集團在中國的事業，公然以台商身分宣揚反台獨，還擔任過具統派色彩的台灣致公黨（後改名中華民族致公黨）中央評議委員會主席。

高年利率為餌 有人投入上億元

檢調於去年十月發動搜索約談，劉男、莊男各被諭知一百萬、二百萬元交保及限制出境出海。檢方查出，二○一四年起在中國拓展事業的劉男，受莊男之邀以「鮭魚返鄉」為由回台布局，由莊出任在台公司總經理、另找來張桂銘掛名負責人，二○一六年至二○一八年間在台推銷「牛樟芝培植推廣方案」，以換算年利率最高六十六．七％為誘餌吸引投資吸金，多數被害人受害金額約一百萬元，但有人陸續投入多達上億元，最後血本無歸。

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