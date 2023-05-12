吸金首腦獄中遙控！高雄二監管理員吳孟釗遭買通 涉貪147萬被訴

高雄第二監主任管理員吳孟釗涉嫌遭買通，協助在押吸金首腦周瑞慶獄中遙控指揮運作。（檔案照）

2023/05/12 12:54

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄第二監獄主任管理員吳孟釗涉嫌遭買通，協助在押吸金首腦周瑞慶獄中遙控指揮運作，在押的吳嫌坦承犯行，繳回147萬9400元不法所得，全案依貪污治罪條例偵結起訴。

經查，去年在押的億圓富集團總裁周瑞慶，涉透過親信駱姓秘書，與高雄二監主任管理員吳孟釗接頭，吳私自將周獄中寫的信件攜出交予駱，並收受駱交付的安全帽、手機、現金等賄賂，吳、駱到案被橋頭地院裁定羈押禁見。

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橋檢去年3月接獲線報，台灣揭弊吹哨者保護協會也接獲情資，周涉買通不肖官員扮演「傳令兵」，多次從獄中傳遞信件、錄音筆出去，去年間並利用信件和幹部「談公事」，仍從事吸金。

檢方查出，吳從2021年4月至今年3月近2年間，利用監所管理人員進出監所及管理收容人書信、物品之職務之便，將周未經檢查程序之信件、錄音筆等，挾帶出監所，放置到周瑞慶公司的倉庫置物櫃位讓駱姓祕書取走，駱所交付的賄賂現金也放置於置物櫃中，方便一手交信一手拿錢，累計達21次，收賄金額131萬2000元。

吳也收受周所轉贈價值近8萬元的2頂高檔安全帽，和高檔手機2支，共計16萬7400 元。

吳到案一度否認犯行，但檢方掌握相關事證明確，而決定自白犯行，同意繳回147萬9400元不法所得，請求減刑輕判。

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