在蝦皮買零件......地下兵工廠製MP衝鋒槍、自動步槍 主嫌判20年

2019年間，警方曾查獲郭男在新北市五股區設立地下兵工廠製造MP5衝鋒槍。（資料照）

2023/05/22 09:15

〔記者王定傳／新北報導〕有販賣、製造槍枝紀錄的男子郭忠儒，在製造衝鋒槍被起訴審理期間，竟又夥同江姓朋友，在蝦皮、露天等網路拍賣或實體店面購買模型槍、操作槍與零件等，製造手槍、MP衝鋒槍、自動步槍等，郭男另持有制式手槍等，新北地院審理後依違反槍砲彈藥刀械管制條例，判處郭男20年徒刑，併科罰金30萬元，江男判刑7年4月，併科罰金20萬元。

檢警調查，郭男有販賣、製造槍枝2次判刑紀錄，一次因販賣槍枝、子彈被高等法院判刑8年，併科罰金15萬元，一次因製造衝鋒槍與子彈而被新北法院判刑6年6月，併科罰金18萬元。

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但他不知悔改，從2021年起，夥同游男陸續從拍賣網站或實體店面購買模型槍或槍管未貫通的操作槍槍身，再使用「切除阻鐵法」，將槍口實心阻鐵去除，將槍管貫通，同時自行裝填底火及火藥製造子彈。

檢警去年發動搜索查扣改造手槍、衝鋒槍、自動步槍等物，江男在審理時坦承犯行，郭男推得一乾二淨，說槍枝與他無關。

合議庭不採信並斥責郭男所為對大眾安全及社會治安造成潛在威脅甚鉅，犯後把責任全推給共犯，加上他有製造槍枝判刑紀錄，審理期間再度犯下本案，且槍枝、子彈、槍枝主要組成零件的種類、數量更勝以往，甚至有殺傷力更強大的自動步槍、衝鋒槍，顯見完全未因前案遭查緝而有任何悔改之意，已無理由再予以寬貸，應嚴加非難。

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