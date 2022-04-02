2幫派男南下經營地下兵工廠 北市警逮人查扣大批槍彈

警方壓制逮獲陳嫌。（記者劉慶侯翻攝）

2022/04/02 10:56

〔記者劉慶侯／台北報導〕三板橋幫的陳姓、簡姓男子，涉嫌在台南地區暗中經營地下兵工廠，台北市警北投分局經鎖定蒐證，先後逮獲兩人，查扣各類改造槍械6枝，氣動槍枝33枝和子彈一批，訊後依槍砲罪嫌移送檢方偵辦。

北投分局偵查隊是年初獲報，平日活躍於新北市板橋、土城一帶的三板橋幫派成員陳姓及簡姓犯嫌兩人，涉嫌於台南府城改造槍械擁槍自重，並長期吸食海洛因、安非他命等毒品，警方隨即與北市刑大及台南市刑大、善化分局共組專案小組追查。

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案經專案小組歷經數月跟監、縝密蒐證，日前前往台南市新市區、安定區陳、簡住處、工廠同步執行搜索，當場查獲地下兵工廠，起獲HS2000制式手槍1支、改造手槍2支、改造霰彈槍1支、改造手槍半成品1支、改造霰彈槍半成品1支、子彈30顆、道具彈38顆、氣動槍枝33支、硝化甘油炸藥化學原料及器具1，先逮獲毒品通緝的陳嫌。

由於當時簡嫌聞風逃逸，警方隨後在3月25日於新北市中和區某汽車旅館拘提在逃的簡嫌到案，全案偵詢後依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品等罪嫌移送台南地檢署偵辦，陳嫌經檢察官聲請羈押禁見獲准，簡嫌則裁定以20萬交保並限制出境。

警方查扣各類改造槍械和子彈。（記者劉慶侯翻攝）

警方逮獲簡姓嫌犯。（記者劉慶侯翻攝）

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