飛龍瀑布3失蹤持續搜尋 一早45人兵分6路出發

飛龍瀑布搜救行動持續中。（屏縣消防局提供）

2023/05/22 07:46

〔記者羅欣貞／屏東報導〕10名好手組成的溯溪團本月（5月）20日前往屏東縣霧台鄉飛龍瀑布從事溪降活動，不料因山區大雨溪水暴漲，造成2死3失蹤，消防、警方及民間團體人員今天（22日）早上兵分六組持續搜尋失蹤3人，同時以空拍機空拍現狀分析現場水域及岩壁狀況，隨時調整搜救方案。

連日的搜救行動至昨晚6點暫時撤退，今天一早持續展開，全力搜尋失聯中的蕭姓、黃姓男子及陳姓女子。

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屏東縣消防局今天（22日）表示，針對20日霧台鄉飛龍瀑布受困案，22日的搜索計畫包括綠色海洋指揮站搜救人力共有警消13人、義消5人、民間團體27人，分為四組。

第一組搜救人員共計17位（帶隊官：洪柏軒），搜索吊掛受困者。第二組搜救人員共計4人（帶隊官：黃正賢）搜索100米瀑下方搜索。第三組搜救人員共計3人（帶隊官：李佳珊）由60米瀑向上搜索。第四組搜救人員共計16位（帶隊官溫松穆）搜索60米瀑向下方區域。

消防局表示，早上會先空拍機空拍現狀分析現場水域狀況及岩壁狀況，隨時調整搜救方案。

另外，在霧台鄉佳暮指揮所人力，第一組3警消（帶隊官:林耀鄰）於谷川大橋往上游河段搜尋。第二組1警消1義消（帶隊官:吳麥可）攜1台空拍機於古仁人橋與人頭瀑布河段搜尋。

搜救人員22日一早就出發。（屏縣消防局提供）

搜救人員一早出發。（屏縣消防局提供）

警、消及民間團體持續投入搜救行動。（屏縣消防局提供）

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