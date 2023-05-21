飛龍瀑布溯溪團5失蹤確認2死 又發現一個紅色包包

紅色包包下方被發現遺體。（屏東縣消防局提供）

2023/05/21 16:48

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東霧台飛龍瀑布10人溯溪團在搜救人員救出5人後，下午屏東縣消防局確認吊掛在瀑布岩壁的女子死亡，而空拍機發現的紅色背包下方也找到一具男性遺體，失蹤的5人證實有2人死亡，仍有3人還在搜尋。

消防局長許美雪表示，飛龍瀑布溯溪團5名失蹤者，第1位女性罹難者疑溪降時遇到大水，身體吊掛在瀑布的岩壁旁，由於頭下腳上泡在水中，目前搜救人員無法接近，但是身體都沒有變動，研判已經死亡，第2名罹難者是在空拍時發現粉紅色背包，位置就在飛龍瀑布上方的百米深潭內，搜救人員接觸後發現粉紅色背包下方有一具男子遺體，確認2人死亡。另外，搜救人員又發現一個紅色包包，正在前往搜救確認。

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消防局說明，目前搜救進度分為第一組搜救人員共計20人，前往吊掛受困者位置救援。第二組民間搜救共計4人，由下切點百米瀑布下深潭沿岸搜尋疑似失聯者。第三組民間搜救人員共計3人，預計往60米瀑布地方搜尋失蹤人員，前進指揮所有待命人員6警消、9義特人員待命，空拍機1台由指揮所控制。

另外，第一組谷川大橋往上游河段搜尋，第二組攜1台空拍機於古仁人橋與人頭瀑布河段搜尋。

第一個發現的罹難者吊掛在瀑布山壁。（屏東縣消防局提供）

罹難者被找到了。（屏東縣消防局提供）

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