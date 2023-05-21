為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    飛龍瀑布溯溪團5失蹤確認2死 又發現一個紅色包包

    紅色包包下方被發現遺體。（屏東縣消防局提供）

    紅色包包下方被發現遺體。（屏東縣消防局提供）

    2023/05/21 16:48

    〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東霧台飛龍瀑布10人溯溪團在搜救人員救出5人後，下午屏東縣消防局確認吊掛在瀑布岩壁的女子死亡，而空拍機發現的紅色背包下方也找到一具男性遺體，失蹤的5人證實有2人死亡，仍有3人還在搜尋。

    消防局長許美雪表示，飛龍瀑布溯溪團5名失蹤者，第1位女性罹難者疑溪降時遇到大水，身體吊掛在瀑布的岩壁旁，由於頭下腳上泡在水中，目前搜救人員無法接近，但是身體都沒有變動，研判已經死亡，第2名罹難者是在空拍時發現粉紅色背包，位置就在飛龍瀑布上方的百米深潭內，搜救人員接觸後發現粉紅色背包下方有一具男子遺體，確認2人死亡。另外，搜救人員又發現一個紅色包包，正在前往搜救確認。

    消防局說明，目前搜救進度分為第一組搜救人員共計20人，前往吊掛受困者位置救援。第二組民間搜救共計4人，由下切點百米瀑布下深潭沿岸搜尋疑似失聯者。第三組民間搜救人員共計3人，預計往60米瀑布地方搜尋失蹤人員，前進指揮所有待命人員6警消、9義特人員待命，空拍機1台由指揮所控制。

    另外，第一組谷川大橋往上游河段搜尋，第二組攜1台空拍機於古仁人橋與人頭瀑布河段搜尋。

    第一個發現的罹難者吊掛在瀑布山壁。（屏東縣消防局提供）

    第一個發現的罹難者吊掛在瀑布山壁。（屏東縣消防局提供）

    罹難者被找到了。（屏東縣消防局提供）

    罹難者被找到了。（屏東縣消防局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    飛龍瀑布舊名「人頭瀑布」 霧台鄉長：魯凱族禁地盼禁遊客
    2023/05/21 16:24

    飛龍瀑布舊名「人頭瀑布」 霧台鄉長：魯凱族禁地盼禁遊客
    飛龍瀑布5獲救溯溪客 打釘山壁固定腰帶度夜等到救援
    2023/05/21 15:19

    飛龍瀑布5獲救溯溪客 打釘山壁固定腰帶度夜等到救援
    屏東飛龍瀑布10人溯溪2死3失蹤 消防署提醒到山區要注意這5點
    2023/05/21 12:49

    屏東飛龍瀑布10人溯溪2死3失蹤 消防署提醒到山區要注意這5點
    飛龍瀑布傳2死3失蹤 空勤直升機吊掛救出5受困者
    2023/05/21 11:03

    飛龍瀑布傳2死3失蹤 空勤直升機吊掛救出5受困者
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播