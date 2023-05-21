飛龍瀑布5獲救溯溪客 打釘山壁固定腰帶度夜等到救援

空勤直升機升空吊掛受困在岩壁上的3男2女溯溪客。（記者陳賢義翻攝）

2023/05/21 15:19

〔記者陳賢義／台東報導〕屏東縣霧台鄉飛龍瀑布10人自行組的溯溪團，昨分成兩隊進行溪降時，因大雨造成溪水暴漲有一隊5人受困，另一隊5人被大水沖走，據了解，受困這一隊冒險在山壁上打釘固定各自腰帶，吊在山壁上過了一夜，手機仍有通訊，清晨5點多空勤聯絡黑鷹可以飛，他們就靜待救援，直到被順利吊掛上直升機脫險。

生還者描述，他們看見黑鷹在山谷間超低滯空，陸續把人拉上去，他們都有帶乾糧，也有無線電，但是瀑布衝擊水花四濺，乾糧會被打濕，5人就放棄進食，盡量不做大動作，保留體力，他們沒有領隊，就是單純同好相約集結，並不是每個人都互相認識，大多是各自再找有時間有興趣參加的朋友。

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屏東縣霧台鄉飛龍瀑布10人自行組的溯溪團，昨分成兩隊進行溪降時，因大雨造成溪水暴漲5人受困，其中一隊5人被大水沖走，昨晨傳出2死3失蹤的憾事，屏東警義消馳援搜救，空勤總隊台東駐地豐年機場勤務第三大隊第三隊本獲報動員黑鷹升空增援，昨日上午將受困5人（3男2女，年約30多歲左右）空吊返回台東豐年機場，隨後交由救護人員救送往署立台東醫院，還能自行走路，僅受輕傷，拒受訪，但仍待院方進一步檢診。

屏東縣霧台鄉溯溪團，昨天在飛龍瀑布溪降時，山區突下起滂沱大雨造成溪水暴漲，其中5人遭沖走，5人爬上峭壁待救，消防局申請直升機吊救，上午8時許先吊掛林男，再折返台東豐年機場，11時許二次吊掛，救出5人3男2女，行動自如、意識清楚，其中家住桃園的30歲林男，與救護人員表示未受傷，就地等待其他團員。據了解獲救5人分別為林男、38歲、桃園市人；陳女、33歲、基隆市人；閻女、39歲、基隆市人；陳男、39歲、南投縣人；陳男41歲、台北市人。

被空勤直升機吊掛送進部東醫院的3男2女溯溪客，行動自如、意識清楚，僅受輕傷。（記者陳賢義翻攝）

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