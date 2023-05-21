暴雨怒襲飛龍瀑布溯溪團釀2死 明晨繼續搜救3失聯

暴雨怒襲飛龍瀑布溯溪團釀2死，警消搜救困難。（消防局提供）

2023/05/21 21:47

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東縣霧台鄉飛龍瀑布20日晚間，10人溯溪團因兩小時達152毫米的暴雨受困，經過一天一夜搶救目前釀2死3失聯，因山區夜間無法進行作業，其餘失聯者將待明日（22日）清晨5時30分持續進行搜救，這10名來自北中南各地愛好健身、溯溪的友人自組的溯溪隊，為何在氣候預報大雨仍前往山區，屏東縣長周春米指示消防局全力搜救失蹤人員，屏東地檢署事後則會就發生經過調查，釐清有無應負責之人。

來自北部各縣市自行組成的10人溯溪團，多數是攀岩的好手，19日住宿在屏東縣霧台鄉綠色海洋山莊民宿，20日清晨5點進入飛龍瀑布攀岩溯溪，下午時分，山中突然下起大雨，溯溪團分成二隊進行溪降時，溪水爆漲，溯溪團其中一隊遭到洪水襲擊，其中一人疑被吊勾在瀑布的崖壁，而其他4人則被大水沖走失蹤，另一隊5人也因溪水湍急受困在飛龍瀑布的瀑頂上等待救援。

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屏東縣消防局20日下午近17時接獲受困者妻子報案，立刻派員前往援救，21日清晨因為隘寮北溪支流的溪水仍然湍急，無法溯溪，只能繞路走稜線救援，並打電話確認5人的安全，中華民國山難救助協會也出動協助救援，空勤總隊直升機清晨則從台東出勤前往搜救。

早上8時許，台東空勤先派遣UH-60M型直升機，編號NA-703執行任務吊掛受困5人，第一個38歲林姓男子送台東豐年機場，空勤總隊於上午11時許，第2次吊掛4人送至機場，陸續救出緊貼山壁的3男2女，全數都意識清楚、後送醫檢查，5人都意識清楚、僅有手腳擦挫傷，到達醫院時仍穿溯溪裝備，不發一語。

下午4時許，屏東縣消防局確認吊掛在瀑布岩壁的女子死亡，而空拍機發現的紅色背包下方也找到一具男性遺體，失蹤的5人證實有2人死亡，仍有3人還在搜尋。

屏縣消防局長許美雪表示，飛龍瀑布溯溪團5名失蹤者，第1位女性罹難者疑溪降時遇到大水，身體吊掛在瀑布的岩壁旁，由於頭下腳上泡在水中，搜救人員無法接近，但是身體都沒有變動，研判已經死亡，第2名罹難者是在空拍時發現粉紅色背包，位置就在飛龍瀑布上方的百米深潭內，搜救人員接觸後發現粉紅色背包下方有一具男子遺體，確認2人死亡。另外，搜救人員又發現一個紅色包包，後續會前往搜救確認。

根據氣象局資訊，霧台佳暮村測站意外發生前幾乎沒有任何雨勢，但20日下午2時至下午4時間，當地卻突然暴增152毫米的雨勢，雨量累積圖上可以明顯發現，原本顯示些微雨量的藍色，2小時就成警戒等級的紅色點，而且「就只下在當地山區」，也令這群有經驗溯溪好手猝不急防，釀成這起重大意外。

這起意外前，月初也曾發生類似溪降受困狀況，霧台鄉鄉長巴正義直指該處其實是魯凱族禁地，外來盼禁止遊客進入，屏縣府則強調，意外搶救告一段落後，會進行全面通盤檢討。

屏東地檢署指出，目前以警消搜救優先，檢察官事後會就發生經過調查，釐清有無應負責之人，若有報驗會立即相驗，檢方也請犯保屏東分會啟動，協助家屬，另外，事實發生經過尚有待調查，知道事實經過才能知道有無應負刑事責任之人，或者可能何種刑事責任。

暴雨怒襲飛龍瀑布溯溪團釀2死，警消搜救一天一夜。（消防局提供）

暴雨怒襲飛龍瀑布溯溪團釀2死，警消搜救跨越陵線避開大水。（消防局提供）

暴雨怒襲飛龍瀑布溯溪團釀2死，警消搜救一天一夜。（消防局提供）

水是湍急搜救需高繞通過。（消防局提供）

暴雨怒襲飛龍瀑布溯溪團，警消搜救發現罹難者裝備。（消防局提供）

第二名罹難者尋獲，由直升機吊掛下山。（消防提供）

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