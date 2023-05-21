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    上國道未繫安全帶 「國家攝影師高清作品」曝光代價3千

    埔里鎮陳姓民眾的女兒，把車給同學開，她坐在副駕駛座，身穿白衣沒繫安全帽被拍得一清二楚。（圖由陳姓民眾提供）

    埔里鎮陳姓民眾的女兒，把車給同學開，她坐在副駕駛座，身穿白衣沒繫安全帽被拍得一清二楚。（圖由陳姓民眾提供）

    2023/05/21 16:35

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣埔里鎮陳姓民眾近日接獲交通罰單，原來是女兒開媽媽的轎車，當天由同學開車她坐副駕駛座，行經國道1號新營路段女兒被清楚拍到未擊安全帶，其女兒撒嬌請父親先代付3000元，陳姓民眾稱「提早過父親節！」，但也訓誡女兒生命比錢還重要，務必要繫上安全帶。

    南投縣埔里鎮陳姓民眾最近幫女兒去繳了交通罰款，原來是在南部生活的女兒，4月下旬下午3點多，在國道1號南向284.1公里處，被拍到一張未繫安全帶的交通違規照片，由於該車的車主是陳姓民眾的太太，因此罰單寄回埔里家中。

    陳姓民眾看到警方寄來的違規照片，苦笑稱這照片是「國家攝影師高清作品」，因為女兒乘坐的位置，當天穿白色上衣，連上衣中間有皺摺花樣都拍得一清二楚，上半身也的確沒有繫安全帽，國道警察依違反道路交通管理處罰條例第31條第2項規定開罰，依期限內繳納處新台幣3000元。

    陳姓民眾的女兒坐在副駕駛座未繫安全帶被拍到並非第一人，同樣在國道1號284.1公里處就有多人被拍過，南投縣李姓民眾4年多前在國道3號102.2公里處，也同樣被清楚拍到穿白色上衣、戴墨鏡拿手機講電話的模樣，李姓民眾說，被罰錢心疼外，不守交通規則被拍到感覺比較不好意思。

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