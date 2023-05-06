國道未繫安全帶挨罰3000 女駕駛稱車子會「嗶嗶嗶」提醒免罰

國道警舉發藺女駕駛車輛乘客未繫安全帶，法官審理發現，安全帶被衣服遮蔽，判決免賠罰鍰。示意圖。（資料照）

2023/05/06 11:12

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化藺姓女子日前駕駛車輛載人行經國道1號，被國道警舉報副駕未繫安全帶，開罰3000元，藺女向法院提出行政訴訟，她指出，駕駛車輛未繫安全帶會發出「嗶嗶嗶」提醒，且當時副駕乘客穿著的衣服較蓬鬆，使得安全帶被衣服遮蔽，看起來好像沒有繫上。彰化地院審理，法官認同藺女主張有理，判決免賠罰鍰。

判決書指出，2022年4月6日下午2時，藺女開車載人行經國道1號南向86.7公里處時，遭國道公路警察局第二公路警察大隊楊梅分隊認為，副駕駛座乘客有「未依規定繫安全帶」違規行為，乃拍照舉證舉發違反《道路交通管理處罰條例》，開罰3000元。藺女向彰化監理所申請裁決維持原判，因此再向彰化地院提行政訴訟。

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藺女主張，她駕駛車輛有提醒未繫妥安全帶的功能，未繫妥時會不斷發出「嗶嗶嗶」的警示聲；所以她與乘客不可能不顧自身生命安全而有未繫安全帶的行為，另外，當時前座乘客穿的是冬季衣服較蓬鬆，繫上安全帶後被下緣突出的衣服遮蔽，且當天陽光強烈，舉發的照片有反光情形，但仍可明顯看出前座乘客的右肩有安全帶往乘客左下方的影像，實際上是有繫妥安全帶，與舉發違規事實不符。

彰化地院審理，舉發機關是以副駕駛座乘客右手臂上端靠近頸部至胸前斜下處未見有安全帶痕跡，即認定違規，但經查，其副駕駛座乘客穿著上衣有荷葉邊衣領設計，縱使有繫安全帶也有可能遭荷葉邊衣領覆蓋。對此，監理站無法進一步舉證未繫安全帶證據，法官認為藺女遭罰鍰3000元處分應予撤銷。

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