「靜城專案」無效？霧峰民生路民怨︰改裝車噪音擾民

霧峰區民生路民眾反映夜晚經常有改裝車呼嘯而過，讓附近民眾無法入睡，希望警方和環保局能加強稽查。（記者陳建志攝）

2023/05/21 10:46

〔記者陳建志／台中報導〕汽機車改裝車噪音擾人，台中市政府為此展開為期2個月的「靜城專案」勤務，不過霧峰區一位住在民生路和光明街口旁的蔡先生向本報投訴，表示民生路晚上8、9點之後，甚至是凌晨1、2，經常有改裝機車呼嘯而過，吵得大家無法入眠，但多次向市府各單位反映都無人理會，質疑「靜城專案」只做表面，希望能派人到該路段嚴格稽查，還給民眾寧靜的生活空間。

台中市政府從4月26日至6月30日展開為期2個月「靜城專案」勤務，想改善噪音（改裝）車輛擾民的狀況，不過這位蔡先生向本報投訴，強調霧峰民生路是通往區公所、霧峰菜市場和國道三號的重要通道，又有朝陽科大的師生進出，每天車流量大。

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蔡先生表示，每天晚上8、9點後到凌晨1點，因夜深人靜，只要是改裝車經過聲音就特別明顯，尤其星期五晚上和星期六噪音車更是頻繁，附近民眾都被吵得無法入睡，批評民生路根本應該改名為「音爆路」，但曾打過1999，也跟環保局、警察局反映過都沒用。

蔡先生說，市府最近在推「靜城專案」，但自己從來沒看過警方在附近進行噪音攔查取締，質疑相關單位只是做做樣子宣傳，希望能真的派人來此路段稽查，還給民眾寧靜的生活空間。

霧峰分局交通組長郭育奇表示，霧峰區民生路今年1月至今共通報噪音車輛27件，近日也會安排員警進行攔查，至於結合環保局的現場攔檢稽查，因需要較大的空間進行檢測，將會尋找適合的地點實施攔檢。

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