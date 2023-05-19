調查局58名人事大異動 「這3人」表現獲肯定

廉政處調法務部檢察司辦事的調查專員魯志遠，推動司法聯盟區塊鏈及國網中心有成效，獲拔擢升任馬祖調查站副主任，並以新職續借調法務部辦事，持續協助法務部推動司法聯盟鏈政策。（擷取自國網中心Youtube）

2023/05/19 17:06

〔記者錢利忠／台北報導〕調查局今天下午公布58名人事異動，其中，最令人矚目的3人，分別為調法務部檢察司辦事的調查專員魯志遠、現任反洗錢組織艾格蒙法務秘書的歐陽芸蓁，以及中部地區機動工作站的陳啟民，分別因協助推動司法聯盟區塊鏈、助我國在亞太防制洗錢組織通過第三輪評鑑，以及打詐有功，獲得調查局長王俊力的大力讚賞，紛紛獲調陞。

廉政處調法務部檢察司辦事的調查專員魯志遠，推動司法聯盟區塊鏈及國網中心有成效，獲拔擢升任馬祖調查站副主任，並以新職續借調法務部辦事，持續協助法務部推動司法聯盟鏈政策。

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現任反洗錢組織艾格蒙法務秘書的調查專員歐陽芸蓁，其任期將於今年7月屆滿，因協助我國在亞太防制洗錢組織（APG）第三輪評鑑，獲得最佳等級的「一般追蹤名單」，此次也榮陞宜蘭縣調查站秘書。

中機站肅防四組調查專員兼組長陳啟民，承辦打詐案件表現優秀，落實行政院「新世代打擊詐欺策略行動綱領」的懲詐政策，獲調陞台中市調查處機動工作站副主任。

以下為58名人事異動名單： 一、臺北市調查處機動工作站肅防一組調查專員兼組長丁健新調陞 臺北市調查處中山調查站副主任。 二、 新北市調查處板橋調查站海山組調查專員兼組長李怡德調陞臺 北市調查處中正調查站副主任。 三、 臺北市調查處松山調查站松山組調查專員兼組長徐淯彰調陞臺 北市調查處大安調查站副主任。 四、 宜蘭縣調查站秘書林鄭健調陞臺北市調查處大安調查站副主任。 五、 國家安全維護工作站國安二組調查專員兼組長林昶瑨調陞臺北 市調查處政經調查站副主任。 六、 南投縣調查站秘書潘淑文調陞臺北市調查處外事調查站副主任。 七、 國內安全調查處調查專員林明獻調陞臺北市調查處機動工作站 副主任。 八、 新北市調查處板橋調查站板橋組調查專員兼組長席時雨調陞新 北市調查處重新調查站副主任。 九、 國內安全調查處調查專員陳冠伶調陞新北市調查處板橋調查站 副主任。 十、 桃園市調查處桃園調查站府會組調查專員兼組長陳憲炎調陞桃 園市調查處桃園調查站副主任。 十一、 嘉義市調查站秘書江明駿調陞桃園市調查處機場調查站副主 任。 十二、 桃園市調查處機動工作站犯防組調查專員兼組長林明宏調陞 桃園市調查處機動工作站副主任。 十三、 中部地區機動工作站肅防三組調查專員兼組長謝佩君調陞臺 中市調查處豐原調查站副主任。 十四、 中部地區機動工作站肅防四組調查專員兼組長陳啟民調陞臺 中市調查處機動工作站副主任。 十五、 高雄市調查處鳳山調查站副主任張凱智調派臺南市調查處新 營調查站副主任。 十六、 屏東縣調查站調查專員黃啟元調陞高雄市調查處岡山調查站 副主任。 十七、 高雄市調查處調查專員陳子求調陞高雄市調查處前鎮調查站 副主任。 十八、 南部地區機動工作站秘書周宜巍調陞高雄市調查處鳳山調查 站副主任。 十九、 南部地區機動工作站肅防三組調查專員兼組長姜雲霄調陞高 雄市調查處鳳山調查站副主任。 二十、 屏東縣調查站秘書趙國峯調陞高雄市調查處苓雅調查站副主 任。 二十一、高雄市調查處機動工作站肅防一組調查專員兼組長王惠羣 調陞高雄市調查處左楠調查站副主任。 二十二、高雄市調查處機動工作站緝毒組調查專員兼組長馮智雄調 陞高雄市調查處機動工作站副主任。 二十三、航業調查處臺中調查站港關組調查專員兼組長王星皓調陞 航業調查處臺中調查站副主任。 二十四、新竹縣調查站肅防組調查專員兼組長吳信宏調陞宜蘭縣調 查站副主任。 二十五、 北部地區機動工作站秘書陳勃旭調陞基隆市調查站副主任。 二十六、 國際事務處調查專員吳志鐘調陞苗栗縣調查站副主任。 二十七、 新竹縣調查站秘書莊宏偉調陞南投縣調查站副主任。 二十八、 彰化縣調查站秘書曾至宏調陞彰化縣調查站副主任。 二十九、 中部地區機動工作站秘書徐士茗調陞彰化縣調查站副主任。 三十、 嘉義縣調查站海線組調查專員兼組長吳圳溢調陞嘉義縣調 查站副主任。 三十一、高雄市調查處前鎮調查站前鎮組調查專員兼組長陳宗廉調 陞屏東縣調查站副主任。 三十二、雲林縣調查站秘書許烱煌調陞花蓮縣調查站副主任。 三十三、桃園市調查處機場調查站產業組調查專員兼組長林正義調 陞臺東縣調查站副主任。 三十四、新北市調查處機動工作站肅防二組調查專員兼組長劉嘉良 調陞澎湖縣調查站副主任。 三十五、廉政處借調法務部辦事調查專員魯志遠調陞馬祖調查站副 主任，並以新職續借調法務部辦事。 三十六、臺北市調查處松山調查站信義組調查專員兼組長鄭昭欣調 陞馬祖調查站副主任。 三十七、北部地區機動工作站肅防三組調查專員兼組長陳永祥調陞 北部地區機動工作站副主任。 三十八、花蓮縣調查站秘書呂忠庭調陞南部地區機動工作站副主任。 三十九、花蓮縣調查站肅防組調查專員兼組長徐慶隆調陞東部地區 機動工作站副主任。 四十、 高雄市調查處調查專員李恒傑調陞東部地區機動工作站副 主任。 四十一、國家安全維護工作站秘書張億隆調陞國家安全維護工作站 副主任。 四十二、資安工作站秘書鄧思源調陞資安工作站副主任。 四十三、毒品防制處調查專員李永生調陞督察處警衛組組長。 四十四、駐艾格蒙秘書處調查專員歐陽芸蓁調陞宜蘭縣調查站秘書。 四十五、桃園市調查處桃園調查站桃園組調查專員兼組長黃鈺程調 陞新竹縣調查站秘書。 四十六、臺中市調查處臺中調查站府會組調查專員兼組長戴靖惠調 陞苗栗縣調查站秘書。 四十七、苗栗縣調查站秘書余奕佐調派南投縣調查站秘書。 四十八、彰化縣調查站彰化組調查專員兼組長張維哲調陞彰化縣調 查站秘書。 四十九、雲林縣調查站海線組調查專員兼組長王嘉煥調陞雲林縣調 查站秘書。 五十、 嘉義市調查站外勤組調查專員兼組長陳昱全調陞嘉義市調 查站秘書。 五十一、航業調查處臺中調查站機動組調查專員兼組長張正樺調陞 嘉義縣調查站秘書。 五十二、屏東縣調查站調查專員郭力瑋調陞屏東縣調查站秘書。 五十三、雲林縣調查站調查專員林家慶調陞花蓮縣調查站秘書。 五十四、保防處調查專員許淑珍調陞北部地區機動工作站秘書。 五十五、經濟犯罪防制處調查專員陳恩倩調陞中部地區機動工作站 秘書。 五十六、臺北市調查處機動工作站緝毒組調查專員兼組長鄭敦仁調 陞南部地區機動工作站秘書。 五十七、國家安全維護工作站國安一組調查專員兼組長陳詩茹調陞 國家安全維護工作站秘書。 五十八、資安工作站資安一組調查專員兼組長易繼湘調陞資安工作 站秘

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