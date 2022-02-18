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    調查局32名幹部異動！汪志明接幹訓所校長 徐國楨任秘書室主任

    徐國楨接秘書室主任。（記者吳政峰翻攝）

    徐國楨接秘書室主任。（記者吳政峰翻攝）

    2022/02/18 16:38

    〔記者吳政峰、錢利忠／台北報導〕法務部調查局今（18）日發布副處長層級、外勤調查站主任等32名幹部人事陞遷案，本次職務調整是接續上一波處長級陞遷後，另一重要幹部接班人事布局。其中，國會聯絡組主任徐國楨升任調查局秘書室主任，幹部訓練所專門委員汪志明升任幹訓所副主任、即俗稱的「校長」，被視為調查局長王俊力的人事年輕化與專業化指標。

    徐國楨為調查班第30期結業，中正大學犯罪學博士，曾任台中調查站主任，亦曾在彰化師範大學、嶺東科技大學擔任講座，善於溝通協調，負責調查局與國會的聯絡事項，風評頗佳，本次獲拔擢出任秘書室主任，成為調查局的政策規劃幕僚長，顯見人事異動考量注重在專業化。

    汪志明是調查班第31期結業，曾任台南市調查處機動工作站主任，辦案成績不錯，去年被延攬出任幹訓所專委，輔佐校長劉清安綜理學員研習事務。劉清安今年年滿63歲，轉任研究委員，遺缺由汪志明接任，可視為是年輕化的指標。

    2022年法務部調查局簡任主管職務異動名單如下：

    一、 幹部訓練所專門委員汪志明調升幹部訓練所副主任。

    二、 秘書室國會聯絡組主任徐國楨調派秘書室主任。

    三、 毒品防制處副處長連震宗調派桃園市調查處副處長。

    四、 通訊監察處副處長楊聖城調派航業調查處副處長。

    五、 中部地區機動工作站主任張穎仁調派廉政處副處長。

    六、 北部地區機動工作站主任吳月萍調派廉政處副處長。

    七、 新竹市調查站主任何復生調派經濟犯罪防制處副處長。

    八、 宜蘭縣調查站主任李詒順調派毒品防制處副處長。

    九、 南投縣調查站主任陳宇源調派國內安全調查處副處長。

    十、 嘉義市調查站主任馬忠亮調派國際事務處副處長。

    十一、資安工作站主任廖崇賢調派通訊監察處副處長。

    十二、東部地區機動工作站主任袁正煒調派臺北市調查處副處長。

    十三、新竹縣調查站主任陳白立調派新北市調查處副處長。

    十四、臺北市調查處外事調查站主任顏成安調派宜蘭縣調查站主任。

    十五、臺北市調查處中山調查站主任林維成調派新竹市調查站主任。

    十六、臺北市調查處中正調查站主任范開明調派新竹縣調查站主任。

    十七、屏東縣調查站主任蔡健崇調派南投縣調查站主任。

    十八、臺中市調查處機動工作站主任吳榮修調派嘉義市調查站主任。

    十九、高雄市調查處左楠調查站主任戴春成調派屏東縣調查站主任。

    二十、臺南市調查處簡任秘書侯集仁調派澎湖縣調查站主任。

    二一、新北市調查處機動工作站主任魏武群調派北部地區機動工作站主任。

    二二、航業調查處臺中調查站主任吳幸燦調派中部地區機動工作站主任。

    二三、高雄市調查處苓雅調查站主任薛國鼎調派東部地區機動工作站主任。

    二四、資通安全處簡任督察鄭健行調派資安工作站主任。

    二五、廉政處副處長蘇子亷調派督察處局本部駐區督察。

    二六、國內安全調查處副處長梁式榮調派督察處臺北市駐區督察。

    二七、兩岸情勢研析處簡任秘書韓世宏調派督察處新北市（二）駐區督察。

    二八、督察處雲林縣駐區督察張哲榮調派督察處宜蘭縣駐區督察。

    二九、督察處臺東縣駐區督察潘明昌調派督察處雲林縣駐區督察。

    三十、新北市調查處調部辦事專門委員李振順調派秘書室國會聯絡組主任，並續調部辦事及辦理國會聯絡組業務。

    三一、督察處屏東縣駐區督察翁國華調派臺南市調查處簡任秘書。

    三二、澎湖縣調查站主任林金生調派航業調查處簡任秘書。

    以上職務異動人員除汪志明於2月25日到職外，其餘均於2月23日到職。

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