調查局31名幹部異動》潤寅案戰將王重陽 調升新北調查處機動站主任

調查局今公布各處站主任、簡任督察、秘書、專門委員及科長等31名職務調動名單，其中前年6月才調任政風室政風科科長的王重陽（34期），調升新北市調查處機動工作站主任，將成為偵蒐營業秘密案件的大將。 （資料照）

2022/04/01 17:56

〔記者錢利忠／台北報導〕調查局今公布各處站主任、簡任督察、秘書、專門委員及科長等31名職務調動名單，其中前年6月才從北部地區機動工作站副主任，調至政風室政風科科長的王重陽（34期），擁有國立政治大學法律系博士的高學歷，曾參與偵辦潤寅詐貸386億元等矚目案件，辦案能力備受高層肯定，如今調升新北市調查處機動工作站主任，將成為偵蒐營業秘密案件的大將。

王重陽曾參與過陽明山七七行館竊佔國土案、潤寅詐貸案等諸多矚目案件，辦案認真、細心，親力親為，能力於工作態度深受高層肯定，由於新北市調查處近期辦案焦點，大多鎖定在營業秘密及防範中資惡意挖角等矚目案件，未來王重陽到職後，將扛起維護國家關鍵核心技術不被外流的艱難任務。

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以下為31人調動名單：

台北市調查處經濟犯罪防制科科長謝在富調升台北市調查處中山調查站主任。

台北市調查處國家安全維護及保防科科長溫雲升調升台北市調查處中正調查站主任。

國際事務處亞非事務科科長賀宗正調升台北市調查處外事調查站主任。

政風室政風科科長王重陽調升新北市調查處機動工作站主任。

毒品防制處案件偵辦科科長周至誠調升台中市調查處機動工作站主任。

高雄市調查處經濟犯罪防制科科長吳詠明調升高雄市調查處左楠調查站主任。

高雄市調查處肅貪科科長李作善調升高雄市調查處苓雅調查站主任。

資通安全處資安維運科科長羅美燕調升航業調查處台中調查站主任。

資通安全處資安鑑識科科長周士楨調升資通安全處專門委員。

國內安全調查處財經調查科科長龍竹筠調升國內安全調查處專門委員。

保防處綜合協處科科長魏男烜調升保防處專門委員。

兩岸情勢研析處兩岸研析科科長唐永瑞調升兩岸情勢研析處簡任秘書。

鑑識科學處生物鑑識科科長吳芳親調升鑑識科學處簡任秘書。

通訊監察處作業管理科科長張榮仁調升通訊監察處簡任秘書。

諮詢業務處諮詢布置科科長周克倬調升督察處局本部（二）駐區督察。

人事室人力發展科科長黃淑華調升督察處局本部（三）駐區督察。

台中市調查處國內安全調查及諮詢科科長江耿宗調升督察處高雄市（二）駐區督察。

主計室公務歲計科科長陳育君調升督察處屏東縣駐區督察。

總務處文書科科長祝立宏調升督察處台東縣駐區督察。

新北市調查處國內安全調查及諮詢科科長胡國華調升督察處金門縣駐區督察。

人事室組編任免科科長歸國光調升人事室簡任秘書。

主計室審核執行科科長許寧佐調升主計室簡任秘書。

幹部訓練所教務組組長呂俊慶調升幹部訓練所簡任秘書。

廉政處賄選查察科科長林俊宏調派兩岸情勢研析處大陸研析科科長。

福建省調查處犯罪防制科科長陳朝維調派經濟犯罪防制處兩岸事務科科長。

經濟犯罪防制處兩岸事務科科長許峰豪調派秘書室機要事務科科長。

兩岸情勢研析處大陸研析科科長周瑞璋調派台北市調查處國內安全調查及諮詢科科長。

人事室考核給與科科長李淑嫺調派台中市調查處國內安全調查及諮詢科科長。

經濟犯罪防制處企業肅貪科科長張傑程調派高雄市調查處經濟犯罪防制科科長。

通訊監察處審查建置科科長李俊仁調派高雄市調查處國家安全維護及保防科科長。

高雄市調查處國家安全維護及保防科科長王盈翔調派高雄市調查處肅貪科科長。

以上職務異動人員除政風室政風科王重陽科長於今年4月22日到職外，其餘均請於今年4月11日到職。

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