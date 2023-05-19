為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    「超哥」自誇完成42歲夢想 藍寶堅尼「大牛」受損部位維修不易

    黃姓網紅所駕駛的藍寶堅尼「大牛」LP750SV。（記者劉慶侯翻攝YouTube）

    黃姓網紅所駕駛的藍寶堅尼「大牛」LP750SV。（記者劉慶侯翻攝YouTube）

    2023/05/19 14:06

    〔記者劉慶侯／台北報導〕經常在網路炫富的黃姓網紅「超哥」，根據他在去年拍攝、發佈的影片中自述，他當時所駕駛的藍寶堅尼「大牛」LP750SV，是他買給自己的42歲生日禮物。但根據警方資料，目前車輛顯示掛的是租賃牌照。

    據他表示，這輛藍寶堅尼「大牛」LP750SV，原為型號LP700，是前車主花費了近千萬元進行升級，才進化成所謂的LP750SV。他說，這輛車是目前全世界「唯二」、「台灣唯一」的「全車正廠套件」超跑。

    據他在影片中與「藍寶堅尼」達人回憶，這輛藍寶堅尼「大牛」在引進台灣時，已等待近2年之久，當時空車價約近新台幣3000萬元。在整輛車抵台送請監理站檢驗，過程也秅費快一年，才取得合法牌照上路。

    因此，根據他們的陳述中推估，這輛紅色藍寶堅尼「大牛」LP700超跑，從引進到進化成LP750SV，前前後後整車價值已高達近4000萬元左右。

    根據影片中指出，這輛紅色藍寶堅尼「大牛」的前保險桿是屬於「正廠軟件套」。由於他此次發生車禍受損的位置，恰巧就是前保險桿部份，未來如何置換將是個大問題。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    紙糊的超跑！ 他用紙板做出藍寶堅尼 拍賣全捐醫院
    2021/05/29 17:17

    紙糊的超跑！ 他用紙板做出藍寶堅尼 拍賣全捐醫院
    轉彎險撞上大牛！「限量超跑」讓網友大開眼界
    2020/08/06 22:13

    轉彎險撞上大牛！「限量超跑」讓網友大開眼界

    升息末端雙收益組合
    送便當擦撞「大牛」超跑 業者判賠183萬
    2019/01/12 15:34

    送便當擦撞「大牛」超跑 業者判賠183萬
    限量版超跑全配超便宜 竟是要拿來燒掉的…
    2017/03/15 00:40

    限量版超跑全配超便宜 竟是要拿來燒掉的…
    搶救無效！千萬超跑大牛仍遭支解
    2016/12/14 12:29

    搶救無效！千萬超跑大牛仍遭支解
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播