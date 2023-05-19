「超哥」自誇完成42歲夢想 藍寶堅尼「大牛」受損部位維修不易

黃姓網紅所駕駛的藍寶堅尼「大牛」LP750SV。（記者劉慶侯翻攝YouTube）

2023/05/19 14:06

〔記者劉慶侯／台北報導〕經常在網路炫富的黃姓網紅「超哥」，根據他在去年拍攝、發佈的影片中自述，他當時所駕駛的藍寶堅尼「大牛」LP750SV，是他買給自己的42歲生日禮物。但根據警方資料，目前車輛顯示掛的是租賃牌照。

據他表示，這輛藍寶堅尼「大牛」LP750SV，原為型號LP700，是前車主花費了近千萬元進行升級，才進化成所謂的LP750SV。他說，這輛車是目前全世界「唯二」、「台灣唯一」的「全車正廠套件」超跑。

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據他在影片中與「藍寶堅尼」達人回憶，這輛藍寶堅尼「大牛」在引進台灣時，已等待近2年之久，當時空車價約近新台幣3000萬元。在整輛車抵台送請監理站檢驗，過程也秅費快一年，才取得合法牌照上路。

因此，根據他們的陳述中推估，這輛紅色藍寶堅尼「大牛」LP700超跑，從引進到進化成LP750SV，前前後後整車價值已高達近4000萬元左右。

根據影片中指出，這輛紅色藍寶堅尼「大牛」的前保險桿是屬於「正廠軟件套」。由於他此次發生車禍受損的位置，恰巧就是前保險桿部份，未來如何置換將是個大問題。

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