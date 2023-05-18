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    詐彈客又來！恐嚇引爆台銀基隆分行 警搜索虛驚一場

    台灣銀行基隆分行昨天（17日）接到電子郵件恐嚇，將引爆7顆炸彈後搶銀行，轄區基隆市警二分局不敢大意，動員數十名警力，實施地毯式安檢，並未發現任何爆裂物。（記者林嘉東翻攝）

    台灣銀行基隆分行昨天（17日）接到電子郵件恐嚇，將引爆7顆炸彈後搶銀行，轄區基隆市警二分局不敢大意，動員數十名警力，實施地毯式安檢，並未發現任何爆裂物。（記者林嘉東翻攝）

    2023/05/18 08:32

    〔記者林嘉東／基隆報導〕 台灣銀行基隆分行昨天（17日）接到電子郵件恐嚇，將引爆7顆炸彈後搶銀行；轄區基隆市警二分局不敢大意，動員數十名警力，把銀行內民眾請出去，實施地毯式安檢，並未發現任何爆裂物，虛驚一場。

    警方調查，該封電子郵件，恐嚇放置炸彈的內容與4月21日恐嚇在基隆火車站北站放置遙控炸彈的內容如出一轍，追查發信網路IP位址同屬境外，研判恐嚇行為極可能仍是數度恐嚇台北捷運、桃園高鐵、故宮博物院等地的中國籍張姓男研究生所為。

    台灣銀行基隆分行昨天下午1時許接獲恐嚇電子郵件，指稱「將於下午3點引爆銀行內7顆遙控炸彈，引爆後要搶銀行！」

    轄區警二分局信六路派出所會同二分局偵查隊、基隆市警察局鑑識科防爆小組下午2點半趕抵銀行，將銀內領錢、匯款民眾請出銀行外，持續在銀行內每個樓層、包括廁所、會議室等易藏匿爆裂物的可疑處所實施地毯式安檢後，直到3點半並未發現可疑爆裂物與可疑人士。

    二分局強調，近年來，全台類似恐嚇郵件已超過百餘起，警方將持續落實勤務提高見警率外，隨時因應突發狀況應變防處，民眾不必恐慌。民眾也切勿任意在網路散布恐嚇公眾安全言論，任何危害公共安全違法行為，警方將全力追查，依法究辦。

    台灣銀行基隆分行昨天（17日）接到電子郵件恐嚇，基隆市警二分局實施地毯式安檢。（記者林嘉東翻攝）

    台灣銀行基隆分行昨天（17日）接到電子郵件恐嚇，基隆市警二分局實施地毯式安檢。（記者林嘉東翻攝）

    基隆市警二分局把銀行內民眾請出去，實施地毯式安檢，並未發現任何爆裂物，虛驚一場。（記者林嘉東翻攝）

    基隆市警二分局把銀行內民眾請出去，實施地毯式安檢，並未發現任何爆裂物，虛驚一場。（記者林嘉東翻攝）

    基隆市警二分局把銀行內民眾請出去，實施地毯式安檢，並未發現任何爆裂物，虛驚一場。（記者林嘉東翻攝）

    基隆市警二分局把銀行內民眾請出去，實施地毯式安檢，並未發現任何爆裂物，虛驚一場。（記者林嘉東翻攝）

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