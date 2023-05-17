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    首頁　>　社會

    民團水柱噴寫「落跑市長侯友宜」遭帶回 警認不違社維法放人

    國民黨提名新北市長侯友宜參選2024總統，3名公投護台灣成員今天下午到新北市政府南大門旁人行道地面，以強力水柱跟模板噴出落跑市長侯友宜字樣，被警方帶返所了解、釐清身分、動機後離去。（記者吳仁捷翻攝）

    國民黨提名新北市長侯友宜參選2024總統，3名公投護台灣成員今天下午到新北市政府南大門旁人行道地面，以強力水柱跟模板噴出落跑市長侯友宜字樣，被警方帶返所了解、釐清身分、動機後離去。（記者吳仁捷翻攝）

    2023/05/17 22:51

    〔記者吳仁捷／新北報導〕國民黨提名新北市長侯友宜角逐2024總統大選，三位公投護台灣聯盟成員今天下午到新北市政府南大門地面，以模板及強力水柱，噴洗出落跑市長侯友宜字樣，被市政府警衛隊發現，通報轄區海山分局到場，將三人及工具、模板帶回，因三人犯行不構成社會秩序維護法，警方讓三人離去。

    新北市警局駐守新北市政府的第三中隊隊員今天下午2時許巡邏發現，三名男子在

    市政府南大門地以刻上「落跑市長侯友宜」字樣的模板，搭配強力水柱，在人行道地面噴洗出「落跑市長侯友宜」等字樣。

    海山警分局海山所員警到場時，3人已被保大員警口頭勸阻，海山警方將3人及工具帶返回海山所，釐清身分為27歲羅男、26歲陳男及37歲陳男，到場以強力水柱洗地；3人指稱，因不滿侯友宜剛選上新北市長，就落跑選總統，代表市民表達抗議。

    海山警分局長王鴻儒表示，了解該案後，認為可能違反社會秩序或相關法令情形，在未使用強制力之下，請3人同行返回派出所查證身分及釐清案情。

    經檢視，該案行為態樣是否構成社會秩序維護法要件仍有疑慮，基於考量保障民眾權益及避免影響人身自由，於下午3時45分讓3人自行離去。至於相關行為是否違反廢棄物清理法第27條，後續將函請環保局認定，但若違法屬實，將處以1200元至6000元罰鍰。

    警方重申，該案行為人表達政治立場，但警方處理類似案件，向來以保持行政中立為前提，審慎執法以保障社會大眾權益。

    國民黨提名新北市長侯友宜參選2024總統，3名公投護台灣成員今天下午到新北市政府南大門旁人行道地面，以強力水柱跟模板噴出落跑市長侯友宜字樣，被警方帶返所了解、釐清身分、動機後離去。（記者吳仁捷翻攝）

    國民黨提名新北市長侯友宜參選2024總統，3名公投護台灣成員今天下午到新北市政府南大門旁人行道地面，以強力水柱跟模板噴出落跑市長侯友宜字樣，被警方帶返所了解、釐清身分、動機後離去。（記者吳仁捷翻攝）

    國民黨提名新北市長侯友宜參選2024總統，3名公投護台灣成員今天下午到新北市政府南大門旁人行道地面，以強力水柱跟模板噴出落跑市長侯友宜字樣，被警方帶返所了解、釐清身分、動機後離去。（記者吳仁捷翻攝）

    國民黨提名新北市長侯友宜參選2024總統，3名公投護台灣成員今天下午到新北市政府南大門旁人行道地面，以強力水柱跟模板噴出落跑市長侯友宜字樣，被警方帶返所了解、釐清身分、動機後離去。（記者吳仁捷翻攝）

    國民黨提名新北市長侯友宜參選2024總統，3名公投護台灣成員今天下午到新北市政府南大門旁人行道地面，以強力水柱跟模板噴出落跑市長侯友宜字樣，被警方帶返所了解、釐清身分、動機後離去。（記者吳仁捷翻攝）

    國民黨提名新北市長侯友宜參選2024總統，3名公投護台灣成員今天下午到新北市政府南大門旁人行道地面，以強力水柱跟模板噴出落跑市長侯友宜字樣，被警方帶返所了解、釐清身分、動機後離去。（記者吳仁捷翻攝）

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