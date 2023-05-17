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    台東白牌車賺150 慘罰10萬元加扣牌扣照

    查察人員當場查獲違規載客白牌，祭出重罰。（記者陳賢義攝）

    查察人員當場查獲違規載客白牌，祭出重罰。（記者陳賢義攝）

    2023/05/17 19:28

    〔記者陳賢義／台東報導〕保障計程車業者權益，台東監理站稽查人員昨偕同縣警局交通隊前往台東航空站，針對民眾檢舉疑似白牌車輛予以攔檢，發現1輛自小客車載客1人，駕駛辯稱受友人委託載送，但乘客坦承自台東市區飯店叫白牌載送，給付車資150元，謊言當場被戳破，監理站除依規處罰駕駛人10萬元罰鍰，並吊扣駕駛執照4個月及吊扣違規營業車輛汽車牌照4個月，150元換來重罰，得不償失。

    白牌車分食計程車業者賴以維生的經濟來源，致使收入減少許多，儘管縣府祭出重罰，仍難以遏止亂象，每每查獲舉報事實，都得旁敲側擊才得以釐清真相，叫車客總成「壓死駱駝的最後一根稻草」。查察小組日前再接獲舉報，今不動聲色的前往機場，當場查獲違規白牌載客，毫不手軟的祭出重罰，期盼霹靂手段能遏止歪風。

    台東監理站長洪美芳表示，為確保民眾搭車安全及合法計程車經營權益，監理站不定期稽查不打烊，一旦接獲舉報白牌車違規營業情事，也會辦理專案稽查取締，經取締屬實，即依據公路法「未經申請核准，而經營汽車運輸業」違規事項開單，重罰10萬至2500萬元，如此手段就是希望遏止白牌攬客歪風，並保障合法計程車駕駛權益。

    洪美芳也呼籲大眾切勿搭乘違法自用車輛，確保自己的生命安全外也保障他人，千萬不要為了貪小便宜搭乘，也提醒違規駕駛人僅記裁罰案例，以免荷包大失血。

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