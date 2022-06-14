學校攬客2人收100元 苗栗白牌車被抓罰10萬元、扣雙照4個月

苗栗監理站與苗栗縣警察局於10日在苗栗火車站查獲黑色自小客車載客2人收費100元。（圖由苗栗監理站提供）

2022/06/14 09:01

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗監理站持續進行白牌車違規載客稽查，再度與苗栗縣警察局於10日在苗栗火車站查獲黑色自小客車載客2人收費100元，監理站依規定處罰駕駛人10萬元罰鍰，吊扣駕駛執照4個月及違規營業車輛吊扣汽車牌照4個月。苗栗監理站指出，將持續不定期、不定點會同警方稽查，遏止白牌車違規攬客歪風，保障合法計程車駕駛權益。

苗栗監理站與苗栗縣警察局於10日下午在苗栗火車站發現1輛黑色自小客車載客2人於苗栗火車站準備下車，經分別訪談乘客及駕駛，乘客坦承由苗栗農工至苗栗火車站付費車資2人100元，監理站依規定處罰駕駛人10萬元罰鍰，吊扣駕駛執照4個月，及違規營業車輛吊扣汽車牌照4個月。

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苗栗監理站站長蘇淑賢表示，苗栗白牌車多在竹南、苗栗火車站及學校附近違規攬客，為維護運輸業市場的營運秩序，苗栗監理站仍持續不定期、不定點會同警方在轄內重要運輸場站或民眾檢舉白牌車出沒地點加強巡查。

蘇淑賢表示，「白牌車」其實是自用車，不得載客營運，不屬於公路監理機關列管之營業車輛，白牌車車輛無乘客險及相關保險，尤其疫情仍在高峰警戒期，呼籲民眾如有乘車需求應選擇合法之汽車運輸業，千萬不要為了一時方便，而搭乘白牌車輛，若因此讓自己成為了防疫破口，實在是得不償失，若事故發生將求償無門。

苗栗監理站與苗栗縣警察局於10日在苗栗火車站查獲黑色自小客車載客2人收費100元。（圖由苗栗監理站提供）

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